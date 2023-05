67. Song Contest startet mit 1. Halbfinale

Nun startet der größte Musikbewerb der Welt: Mit dem 1. Halbfinale wird am Dienstagabend in der M&S Bank Arena von Liverpool der 67. Eurovision Song Contest eingeläutet. Und das erste Semifinale hat es in sich, finden sich doch mit Ex-Siegerin Loreen („Tattoo“) aus Schweden und Käärijä („Cha Cha Cha“) aus Finnland gleich Topfavoriten im Rennen. Österreichische Fans müssen sich noch bis Donnerstag gedulden, wenn Teya & Salena mit „Who the hell is Edgar?“ ums Finale kämpfen.

Der ORF überträgt das Megaevent ab 21 Uhr live in ORF 1, mit Andi Knoll als bewährtem Kommentator. Vorjahressieger Ukraine kann den Bewerb aufgrund des russischen Angriffskrieges nicht selbst ausrichten, nachdem das Kalush Orchestra Turin 2022 mit „Stefania“ klar für sich entschieden hatte. So ist der damals Zweitplatzierte Großbritannien als Ersatzgastgeber eingesprungen.

