68. Song Contest: Kaleen performte erstmals in Malmö

Österreichs ESC-Act Kaleen ist am Montag erstmals auf der Song-Contest-Bühne in der Malmö Arena gestanden. Sie performte ihren Song „We Will Rave“ dreimal im Rahmen der ersten Probe. Anschließend wurde die TV-Umsetzung der Bühnenperformance im sogenannten Viewing-Room präsentiert, wo auch die Möglichkeit bestand, Änderungswünsche zu deponieren.

„Die erste Probe war toll – wahnsinnig viele Eindrücke! Der Moment auf der Bühne hat sich eingebrannt. Ich habe richtig gespürt, wie mich das Lied, die Energie und die Halle mitziehen und sich die Probe immer mehr wie eine richtige Show angefühlt hat. Wir werden noch an Kleinigkeiten bei der Choreo feilen, aber dafür sind Proben da“, freute sich Kaleen.

Eingekleidet von Marina Hoermanseder

Die Sängerin setzt auf eine Kombination aus Tanz, Bewegung, Gesang und ihrer Persönlichkeit. Unterstützt wird sie auf der Bühne von vier Tänzern. Und sie vertraut auf österreichische Modekompetenz. Verantwortlich für das Design ist Marina Hoermanseder, deren Entwurf durch seine Vielseitigkeit, Eleganz sowie Raffinesse besticht und speziell für Kaleens Performance beim ESC gefertigt wurde.

ORF-Delegationsleiter Stefan Zechner: „Bei der ersten Probe hat bereits alles zu 95 Prozent funktioniert, wir sind also zufrieden und auf einem guten Weg. Wir werden eine tolle zweite Probe machen und können uns auf einen sehr schönen Auftritt beim zweiten Semifinale freuen.“