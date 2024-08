Abendmusik in Ursulinenkirche: Ein fulminantes Finale

Das letzte Montag-Konzert der diesjährigen Reihe „Abendmusik in der Ursulinenkirche“ in Linz bot Besonderes: Exquisite Kammermusik mit dem aus Wels stammenden Solo-Klarinettisten der Wiener Philharmoniker, Gregor Hinterreiter, und der Irin Sara Bryans als Partnerin am Klavier.

Der Abend begann mit der Klarinettensonate op.120/1 von Johannes Brahms, die Hinterreiter mit allen Finessen virtuosen Klarinettenklangs interpretierte; reich an Farben und dynamischen Kontrasten, den typischen Brahms-Ton treffend, aber auch variierend. Die Klavierbegleitung hielt sich dezent, konnte aber dem perfekten Hochseilakt des Bläsers nicht immer folgen.

Den Mittelteil des Konzerts füllte eine aparte Sonate des böhmischen Komponisten J.B. Vanhal aus, der als einer der Wegbereiter der Wiener Klassik gilt. Seine Musik besticht durch formale Ausgeglichenheit gleich wie durch ihren melodischen Duktus, aus dem der böhmische Volkston schimmert. Zudem fungierte sie, kurz nach der Bauzeit der Ursulinenkirche entstanden, stimmig als musisches Pendant zum Kirchenraum.

Zum Abschluss zündeten Hinterreiter und Bryans in der Klarinettensonate von Francis Poulenc ein kleines Feuerwerk französischer Musik der klassischen Moderne. Poulenc breitet in diesem späten Opus eine Fülle von diffizilen rhythmischen und klanglichen Einfällen aus, die sich zwischen expressivem, abgeklärtem und parodistischem Ausdruck bewegen. Der heftige Schluss-Applaus des Publikums wurde vom Klarinettisten mit einem mitreißenden Solostück Manuel de Fallas als Zugabe belohnt.

Von Paul Stepanek