AEC macht Schüler fit für die digitale Welt

Die Lehrpläne der Sekundarstufe I sehen seit dem Schuljahr 2022/23 ein neues Fach vor: Digitale Grundbildung. Das Linzer Ars Electronica Center bietet dazu Führungen und Workshops für Schulklassen an. Das Angebot wird nun mit Partnern wie dem iDEAS:lab, der Linz AG und der AK Oberösterreich jetzt erweitert. In den Fokus rücken dabei gesellschaftliche, sozialer und ethischer Aspekte der digitalen Transformation.

Das „Gesamtpaket – Digitale Grundbildung“ für Schüler ab der 5. Schulstufe besteht aus zwei bis drei Terminen vor Ort, an denen drei Führungen, zwei Workshops, eine Präsentation im Deep Space 8K und eine Diskussionsrunde auf dem Programm stehen. Die Inhalte kreisen um die Themenschwerpunkte Künstliche Intelligenz, Klima und Umwelt sowie Neurobionik. Im Preis von 25 Euro pro Teilnehmerin bzw. Teilnehmer ist eine Jahreskarte für das Ars Electronica Center inbegriffen.

Für dieselbe Zielgruppe gibt es auch ein 3,5 Stunden dauerndes Paket aus Themenführung, Workshop und Diskussion für zwölf Euro, das um ein ausgewähltes Thema (“KI & Du”, “PLANet B?” oder “Vom Glas in die Blackbox”) kreist: Nach einem Ausstellungsrundgang wird ausprobiert und reflektiert. Die Schülerinnen und Schüler trainieren selbstfahrende Modellautos, erfahren, wie sich Gehirnströme mit einem Computer verbinden lassen oder beschäftigen sich im Deep Space 8K spielerisch mit alternativen Energie- und Mobilitätsformen.

Wie KI-Tools verantwortungsbewusst eingesetzt werden können

Neu im Programm-Portfolio: Drei Workshops (ab 7. bzw. 9. Schulstufe) mit dem iDEAS:lab der Paris Lodron Universität (Salzburg). In individuellen Sessions von ein bis zwei Stunden erarbeiten die Teilnehmer, wie KI-basierte Analysen von Social-Media-Nachrichten bei Stadtplanung, Katastrophenmanagement und Migrationsforschung beteiligt sind, wie KI-Tools verantwortungsbewusst eingesetzt werden können und was souveränes und sicheres Handeln in der digitalen Welt bedeutet. Die Kosten belaufen sich auf 10 Euro pro Ticket im Klassenverband.

Fake News und Manipulation