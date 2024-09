Alice auf der Suche zwischen Wirklichkeit und Traumland

Broadway-Musical „Wonderland“ feiert am 8. September am Linzer Landestheater Europäische und Deutschsprachige Erstaufführung

Die erste Musicalpremiere der Saison am Linzer Landestheater widmet sich einer modernen Version von Alice im Wunderland. „Wonderland“ titelt das Stück, das am 8. September (18 Uhr) als Europäische und Deutschsprachige Erstaufführung Premiere feiert. Das Broadway-Musical stammt aus der Feder von Frank Wildhorn (Musik) und Jack Murphy (Texte).

„Wonderland“ erzählt von Alice, die eine gescheiterte Ehe, Muttersein und ihren Job in der Werbebranche in den Griff zu bekommen versucht, bis ihr alles über den Kopf wächst. In einem wilden Traum verbündet sie sich mit Lewis Carrolls berühmter „Alice im Wunderland“ und taucht auf der Suche nach der eigenen Identität in deren Traumland ein. Begegnungen mit Figuren wie der Grinsekatze, der Herzkönigin, der Verrückten Hutmacherin und anderen berühmten exzentrischen Figuren inklusive.

Valerie Luksch und Alexandra-Yoana Alexandrova spielen die erwachsene Alice, Publikumsliebling Daniela Dett schlüpft in die Rolle der schrulligen Herzkönigin, als Verrückte Hutmacherin ist Sanne Mieloo zu erleben, in weiteren Rollen Lukas Sandmann, Max Niemeyer und Christian Fröhlich u.a. als Kaninchen. Für die Inszenierung zeichnet Christoph Drewitz verantwortlich. Die musikalische Leitung übernimmt Tom Bitterlich.