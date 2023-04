Alpinkatastrophen und Sprachlawinen

Alpinkatastrophen aus der Sicht von Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek und dem kongolesisch-österreichischen Schriftsteller Fiston Mwanza Mujila verhandelt zurzeit das Volkstheater Wien in der Regie von Claudia Bossard und Dramaturgin Jennifer Weiss.

„In den Alpen – Après les Alpes“ verbindet Jelineks 2002 entstandenen Text zum Unglück von Kaprun „In den Alpen“, mit einem einen Stückauftrag an Mujila „Aprés les Alpes“.

Jelinek gibt den 155 Toten von Kaprun eine Bühne. Vier von ihnen erklären in einer grindigen Liftstation die Sinnlosigkeit ihrer Geschichte und ihre Unzuständigkeit. Alle Verantwortung trägt der Heizlüfter. Jelinek ergreift Partei für ihn, die Lebenden wurden ja freigesprochen.

Sie tanzen weiter auf ihren Skiern, in einem Gebiet wo vergangene und künftige Generationen von und mit dem Skifahren und ständigen TV-Übertragungen im Hintergrund leben. „Diese mit Abziehbildern vollgepickten Seelen.“

Eine riesige Glaswand gibt den Blick auf einen kreisenden Meteor frei, relativiert so die Größen. Jelineks und Mujilas Sprachkaskaden rauschen schön wie Wasserfälle in den Tiroler Bergen. Monologe tosen variantenreich wie Opernarien. Großartige Schauspieler tragen die Texte musikalisch, rhythmisch, wuchtig über Schnellen und Wirbel. Im ersten Teil prügelt Jelinek die österreichische Seele mit der verweigerten Verantwortung für Kaprun, hinterlässt Verblüffung, wie gleichartig sich dieses Verhalten bei späteren Ereignissen wiederholt.

Im zweiten Teil schlägt Mujila ein Zukunftskapitel auf. Was passiert, wenn der Schnee aus und der Tourismus vorbei ist? Wo anfangs noch eine Debatte wabert, wem die Alpen gehören und ob auch der Berg eine Seele hätte, geht es rasch zur Sache, wer den unermesslichen Rohstoffschatz kaufen und nutzen kann.

Minen-Kinder, die Berge abtragen und aufbauen

Julia Franz Richter als Investorin Frau Gartner stellt im stilisierten Rokokokostüm ein Post-Tourismus-Konzept vor. Analog zum globalen Süden sollten auch die Älpler Kinder zeugen, um sie in den Minen arbeiten zu lassen. Die Knirpse können Berge abtragen, und als Kompensation den Großglockner etwa in Linz wieder aufbauen.

Geschliffene Argumente „The greatest performance of my life“ steigern sich ins Crescendo „Knirpse, die graben werden“. Willig an ihrer Seite Uwe Rohbeck, als eines ihrer künftigen Minen-Kinder ebenso überzeugt von der Idee der umgekehrten Kolonialisierung. Auf der Strecke ein köstlich philosophisches Intermezzo über das stille Örtchen, an dem Poesie und Skulpturen geschaffen werden und alle Menschen gleich sind.

Ein zurecht umjubeltes Theaterereignis, das dem Zuschauer pausenlos (mehr als zwei Stunden) Themen wie Massentourismus, Klimawandel, Kolonialismus, Rassismus, Antisemitismus und den Umgang mit der Verantwortung dafür um Ohren und Hirn schlägt. Wenn Jelineks harte Hiebe im ersten Teil etwas zu ausführlich geraten, trifft Mujilas absurde Komik im zweiten Teil nicht minder. Großes, gelungenes, notwendiges Theater!