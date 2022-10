Alte Kiste, aus der Zeit gefallen

Wie nähert man sich einer alten Kiste? Von hinten schleicht sich das Ensemble heran, eng aneinander geschmiegt, unsicher, ratlos, öffnet aber letzten Endes doch beherzt die Kiste. Fette Metapher, denn auf der Kiste steht „Der große Diktator“.

Premiere der Bühnenversion von Charlie Chaplins bitterböser, umwerfend komischer Satire war kürzlich in den Kammerspielen des Theaters in der Josefstadt. 1940, mitten im Zweiten Weltkrieg, (acht Tage nachdem Hitler in Polen einmarschiert war, begannen die Dreharbeiten) erschien die Persiflage auf das pure Böse, zu dem Chaplin später entschuldigend meinte, wenn er vom Ausmaß der wahren Gräuel gewusst hätte, wäre der Film nicht so lustig geworden.

Pschill meistert Doppelrolle bravourös

Im „Großen Diktator“ geht es um Adenoid Hynkel, den größenwahnsinnigen Tyrannen von Tomanien. Hynkel will ins Nachbarland Osterlich einmarschieren und dann die Weltherrschaft an sich reißen. Zugleich gibt es einen jüdischen Friseur, der sein Gedächtnis verloren hat und Hynkel täuschend ähnlichsieht.

Die zwei werden verwechselt, und der Friseur hält am Ende anstelle des Diktators eine flammende pazifistische Rede. Chaplin setzt der Hass gebärenden Rhetorik des megalomanen Führers die unbeholfene Aufrichtigkeit eines namenlosen Barbiers entgegen. Einzelne Szenen gingen in die Filmgeschichte ein.

Die weltbekannte Schlussrede wurde zum ewig gültigen Plädoyer gegen Faschismus, für Menschlichkeit und Frieden. In der Doppelrolle als megalomaner Diktator und liebenswürdiger jüdischer Friseur, entlarvte Chaplin die demagogischen Strategien Hitlers und gab dessen größenwahnsinnige Ambitionen der Lächerlichkeit preis.

Wo Chaplin sich alle Zeit dieser Erde nimmt etwa zum Rasieren oder zum Taumeln nach einem Schlag aufs Haupt, muss Regisseur Dominic Oley kürzen, um in 90 Minuten das Wesentliche unterzubringen. Gleich zu Beginn die geniale Rasur zum ungarischen Tanz Nr. 5 von Brahms, wie später das Tändeln mit dem Weltkugel-Luftballon der, geplatzt, als unbrauchbarer Fetzen in den Händen der Mächtigen bleibt.

Alexander Pschill meistert die Doppelrolle bravourös. Er schlüpft in Chaplins Hynkel und den zufällig heldenhaften Barbier. Mimik, Gestik, Slapstick und Choreografien stimmen. Meisterhaft beherrscht er die unverständliche Kunstsprache des Diktators, ganz larmoyanter Schwächling, feige, auch wenn er Befehle schnarrt, knurrt, bellt wie ein Hund. Kaum jemals aber war das Bessere so sehr Feind des Guten.

Die im Film feine Balance zwischen Horror und Komik will nicht gelingen. Aufgepickte Därme des verwundeten Soldaten Schultz (Regisseur Dominic Oley sprang spontan für den erkrankten Matthias Franz Stein ein), oder die tomanischen Soldaten mit ihren Schlagstöcken kommen an beides nicht recht heran. Daniela Golpashin als handfeste Wäscherin Hannah bleibt auch nur wenig Zeit für die zarte Liebesgeschichte mit dem Barbier. Bühnenbildnerin Kaja Dymnicki lässt vom jüdischen Städtel bis zum Führerhauptquartier, schwarz-weiße Kulissen, wie handgemalt nach alten Bildern, schieben.

Wer sich an den Stoff wagt, muss den Vergleich aushalten. Nicht nur mit dem unvergleichlichen Chaplin, sondern auch mit potenziellen heutigen Hynkels und nationalsozialistischen Glutnestern. Dazu hat die Inszenierung nicht viel zu sagen. Wenn auch „Freiheit, die nutzlose alte Kuh“ Gänsehaut erregend über die Bühne rumpelt, wirkt selbst das Schlussplädoyer aus der Zeit gefallen und nur oberflächlich gekürzt oder upgedatet. Am Ende wirkt die nah am Original gemachte Coverversion seltsam unzeitgemäß, obwohl das Thema nichts an Dringlichkeit eingebüßt hat.