Amadeas Awards feiern Jubiläum in einer neuen Location

Die Amadeus Austrian Music Awards feiern im kommenden Jahr ihr 25-jähriges Bestehen: Für die Jubiläumsausgabe, die am 7. März 2025 über die Bühne gehen wird, hat man sich für eine neue Location entschieden.

Nicht im Wiener Volkstheater, in den vergangenen Jahren der traditionelle Austragungsort, sondern in der Marx Halle werden die Preise verliehen, teilte der Verband der Österreichischen Musikwirtschaft (IFPI) in einer Aussendung mit.

In der Jubiläumsshow sollen nicht nur die erfolgreichsten heimischen Popbands und -musiker zelebriert werden, sondern auch Höhepunkte des vergangenen Vierteljahrhunderts in Erinnerung gerufen werden, hieß es.

Darunter könnte auch der erste jemals verliehene Amadeus-Award fallen, der damals in der Kategorie „Gruppe Pop/Rock national“ an Kurt Ostbahn & Die Kombo ging.

ORF 1 wird die Show jedenfalls live-zeitversetzt ab 21.30 Uhr zeigen, wobei auch ein ausführlicher „Red Carpet“-Bericht und im Anschluss eine Highlights-Sendung über 25 Jahre Amadeus Awards geplant sind, wie bereits angekündigt wurde.