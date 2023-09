Anastacia coverte deutsche Hits „ohne Schummelzettel“

Für ihr neues Album „Our Songs“ hat Anastacia deutsche Hits ins Englische übersetzt und sich zu eigen gemacht. „Mein Gesang ist der rote Faden“, sagte die 55-Jährige mit der kraftvollen Soulstimme am Montag im Interview mit der APA in Wien. Ein leichtes Unterfangen sei das Projekt aber nicht gewesen: „Die Übersetzungen waren harte Arbeit. Ich hatte keinen Schummelzettel“, lachte die Amerikanerin.

Es hätte nur zwei Optionen gegeben: „Entweder es funktioniert oder es wird ein Fehltritt in meiner Karriere“, so Anastacia. „Aber ich wusste sehr schnell, dass es kein Fehltritt wird, sondern dass ich das Ergebnis vielmehr lieben werde und es meinen Fans würdig ist.“ Den Ausschlag gab letztlich Tote-Hosen-Sänger Campino, der den Text von „Tage wie diese“ selbst ins Englische zu „Best Days“ transferierte. „Da ist mir klar geworden, es kann etwas Tolles herauskommen. Ich dachte, wenn Campino das schafft, schaffe ich das auch.“

Allerdings habe Campino die Latte hoch gelegt, betonte Anastacia. „Aber mit jedem Song ging es besser. Irgendwann sagte ich zu mir: Das ist wirklich gut!“ Und überhaupt: „Ich gebe nicht so schnell auf“, bekräftigte sie. „Ich habe mich dem Projekt hingegeben, ich wollte auf keinen Fall scheitern.“ Ausgewählt hat sie die Lieder (u.a. von Tokio Hotel, Silbermond, Peter Maffay und eben von Die Toten Hosen) anhand der Musik.

„Ich wollte gar keine Namen wissen, bloß eine Playlist haben“, erläuterte die Sängerin den Ablauf. „Ich musste zunächst eine musikalische Verbundenheit spüren. Einige Songs haben mich sofort gepackt. Erst dann kam die Frage: Worum geht es denn in den Liedern?“ Um einen ersten Eindruck zu gewinnen, jagte Anastacia die Texte durch den Google-Übersetzer. Da sich gewissen Phrasen nicht eins zu eins übersetzen lassen und oft auch die Bedeutung verloren geht, zog sie schließlich einen Sprach-Professor hinzu.

Mittlerweile fühle sich „Our Songs“ für sie wie ein Album mit eigenen Liedern an, sagte Anastacia. „Die meisten Hits kannte ich ja gar nicht. Sie sind brandneu für mich. Das sind sie in meiner Version auch für Fans der Künstler, von denen die Originale stammen. Oder in Portugal etwa hält man sie ohnehin für meine Lieder, weil man dort die Originale nicht kennt.“ Auch ein Duett mit Peter Maffay ist enthalten: „Wir sind Lionel Richie und Diana Ross“, lachte Anastacia schallend.

Anastacia gilt als Powerfrau, die eine zweimalige Erkrankung an Brustkrebs überwunden hat und öffentlich darüber spricht. „Ich will besonders jungen Frauen vermitteln, dass sie zur Vorsorge gehen sollen. Statt in Angst zu leben, sollte man sich regelmäßig durchchecken lassen. 70 Prozent der Krebserkrankungen sind nicht auf Vererbung zurückzuführen. Das wusste ich vor meiner Erkrankung nicht.“

Generell hielt Anastacia fest: „Brustkrebs zu bekommen, ist nicht die Schuld der Frauen. Nach dem Kinderkriegen Gewicht zuzulegen, auch nicht. In die Menopause zu kommen mit all den Folgen, ist auch nicht ihre Schuld. Und man sollte sich nicht zu viele Gedanken machen, was Leute denken. Man sollte das tun, was für einen selbst am besten ist.“

Und woher bezieht Anastacia selbst ihre Power? „Ich konzentriere mich stark auf das Positive und beschäftige mich nicht zu sehr mit dem Negativen“, antwortete sie. „Das gibt mir gute Energie, auch wenn ich müde bin. Negative Energie drückt deine Stimmung. Positive Energie gibt dir zusätzliche Kraft.“

(Das Interview führte Wolfgang Hauptmann/APA)