Anastacia sagte weitere Konzerte wegen „akuter Erkrankung“ ab

Nach der Absage eines Konzerts in Freiburg hat die amerikanische Sängerin Anastacia (55) noch weitere Auftritte aus gesundheitlichen Gründen abgesagt.

Auf Instagram kündigte Anastacia („I’m Outta Love“) an, am Dienstag nicht wie geplant auf Mallorca auftreten zu können. Auch einem Auftritt in Roses in Katalonien am Donnerstag erteilte die Musikerin eine Absage: „Es tut mir so leid.“ Sie müsse sich erholen, schrieb sie zur Begründung. Details zur Erkrankung nannte sie nicht.

Anastacia hatte erst kürzlich an einer Abschiedstour von Peter Maffay in Deutschland teilgenommen. Die Sängerin feierte vor allem in den 2000er-Jahren große Erfolge in Europa, etwa mit Hitsingles wie „Paid My Dues“ oder „Sick And Tired“.

In der Vergangenheit litt Anastacia unter schweren Erkrankungen, darunter Brustkrebs. Am 27. März 2025 ist ein Auftritt in der Wiener Stadthalle, Halle F, geplant.