Unbedingt zu empfehlen für das Heimarchiv klassischer Musikfreunde ist das jüngste Album des oö. Pianisten Andreas Eggertsberger. „Spätlese“ lautet der Titel der bei Gramola entstandenen Aufnahme und überrascht durch ihr Programm mit Stücken von Mozart, Brahms und Frédéric Chopin.

Es handelt sich um Spätwerke dieser Komponisten, beachtet aber nicht ihr Alter bei der Entstehung der Werke. Vielmehr ging es Eggertsberger darum, Bruchstellen und weitere Entwicklungen in ihrem Schaffen zu beleuchten. Die Bezeichnung Spätwerke ist ja auch erst im Nachhinein von treffender Gültigkeit. Kühnheit und Experimentierfreude haben nichts mit dem Alter zu tun.

So ist also der Inhalt dieser CD in ihrer bemerkenswerten Kombination ein spontaner Einfall des Pianisten und als solcher besonders hoch zu schätzen. Von einer späten Phase, in der sich die genannten Komponisten befanden, ist zu reden, ohne nach Parallelen zu suchen. Allein der bei allen Werken auf eher traurige, düstere Herbststimmung deutende Charaktere festzustellen, mag einige Parallelen aufzeigen.

Mozart, immer schon in Idealhänden bei Eggertsberger, widmet 1785 einer Schülerin die große Fantasie KV 475 und die Klaviersonate Nr. 14, Moll-Werke, in denen Badura Skoda eine „subjektive Tragik“ entdeckte, von Mozart vielleicht schon in Gedanken an das dann unvollendet gebliebenen Requiem zum Ende seiner Wiener Zeit. Eggertsberger vertieft sich in die Materie, setzt auf bestmögliche Gefühlsklarheit bei bedächtigen Tempi und genauen Ausdrucksnuancen der Präzisionstriller.

Der 57-jährige Brahms erklärt in seinen Drei Intermezzi op. 117 die Liebe zur kleinen Form, klingt aber keineswegs alters- und schon gar nicht komponiermüde, was ihm der Klarinettenfreund Mühlfeld zum Glück aus dem Kopf treibt. Und mag sein auch die Liebe Clara Schumann, für die die Stücke, wie sie meinte, Leben in ihre Seele bringen.

„Wiegenlieder meiner Schmerzen“ nannte Brahms die Intermezzi, die Eggertsberger hauptsächlich zur sauberen Feinarbeit ihrer formalen Struktur reizten. Denn technische Schwierigkeiten zählen für ihn nicht. Genauso wenig wie immer das tiefe Eindringen in die Musik aus dem Inneren seines Herzens.

Wie er es mit der viersätzigen h-Moll Sonate op. 58, der letzten und dritten Sonate des 34-jährigen Chopin, stilistisch schon der Romantik verhaftet, brillant ausgedeutet zu Salonstücken, beweist. Der Bewunderer Liszt mochte das Werk nicht, gab es da Neidkomplexe?

Von Georgina Szeless