Anne Speier folgt an der Kunstuni Linz auf Ursula Hübner

Anne Speier wird mit 1. Oktober am Institut für Bildende Kunst und Kulturwissenschaften an der Kunstuniversität Linz die Professur für Malerei und Grafik antreten, die mit Ursula Hübners Abschied in die Pension vakant geworden ist.

„Damit ist die für die gesamte Kunstuniversität und besonders für die BIKU so wichtige Professur für Malerei und Grafik nach der Pensionierung von Ursula Hübner wieder bestens besetzt und ein wichtiger Schritt gesetzt, um die hervorragende Arbeit in Kunst und Lehre weiter zu stärken“, so Rektorin Brigitte Hütter in einer Aussendung zur Berufung.

Anne Speier, 1977 in Frankfurt am Main geboren, studierte an der Städelschule und an der Universität für angewandte Kunst in Wien. In ihren Arbeiten experimentiert sie mit dem Zusammenspiel unterschiedlicher ästhetischer Sprachen, Materialien und Techniken.

Speiers Werke wurden unter anderem in der Secession in Wien; MUMOK, Wien; Efremidis Gallery Berlin; Galerie Meyer Kainer, Wien; Greene Naftali New York: Galerie der Stadt Schwaz; Portikus Frankfurt am Main und bei What Pipline, Detroit gezeigt.

Sie lehrte an der Akademie der Bildenden Künste in Wien, zuletzt leitete sie die Klasse für Malerei mit medienübergreifender Ausrichtung an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig.