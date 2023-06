Anton Bruckner tourt 2024 durch Oberösterreich

Es brucknert schon in Ansfelden und Umgebung. Nächstes Jahr feiert die OÖ KulturEXPO, die neben der communale oö das zweite neue kulturelle Veranstaltungsformat des Landes Oberösterreich und Nachfolger der Landesausstellung ist, Premiere.

Anlässlich des 200. Geburtstages von Anton Bruckner wird sich dabei alles um den oberösterreichischen Komponisten drehen. Die Vorbereitungen dafür sind schon in vollem Gange, berichteten Landeshauptmann Thomas Stelzer, Kulturdirektorin Margot Nazzal, Norbert Trawöger, künstlerischer Leiter von „Anton Bruckner 2024“ sowie Bernd Schützeneder, Bürgermeister St. Florian und Christian Partoll, Bürgermeister Ansfelden, am Donnerstag dort, wo alles begann, nämlich im Bruckner-Geburtshaus in Ansfelden, wo der Komponist am 4. September 1824 das Licht der Welt erblickte und das heute ein Museum ist.

Ganz Oberösterreich soll 2024 zur Bühne werden. „Anton Bruckner kann man überall im Land treffen. Er war stark mit den Regionen verbunden, deshalb wollen wir besonders dort ein Erlebnis schaffen“, schildert LH Stelzer.

Das Zentrum bilden jene Orte mit „biografischen Bezug“ wie St. Florian, wo der Komponist begraben liegt, und sein Geburtsort Ansfelden. Wesentliche Säulen des Programms sind 18 Projekte, die aus einem Projekt Call von gut 130 Einreichungen bestimmt wurden. „Darüber hinaus werden auch auf dem regulären Förderweg Projekte gefördert für die es einen Bruckner-Bonus von 10 bis 25 Prozent gibt“, so Stelzer.

Trawöger versprach eine „landgreifende Erstbesteigung“, der programmatische Bogen spanne sich von Quantenphysik bis zur Tanzperformance, vom Konzert bis zur Sportveranstaltung, vom Theaterstück bis zum Kunstautomaten. Vor allem soll Kultur- und Musikvermittlung eine wichtige Rolle spielen. Man habe für alle Schulfächer ein gratis Angebot geschaffen, schildert Nazzal und hofft, viele junge Menschen erreichen zu können. Aber auch Erwachsene seien eingeladen, „sich mit Bruckner auseinanderzusetzen und Brücken zur Musik zu schlagen“.

So sollen unter anderem „Bruckner-Crashkurse“die Oberösterreicher „Bruckner-fit“machen und ihr „kulturelles Gedächtnis wieder auffrischen“. Auch der Symphonie-Wanderweg, der Bruckners Geburtsort Ansfelden mit seiner Grabstätte in St. Florian verbindet, wird — wie berichtet — erneuert, erläutern die beiden Bürgermeister.

In St. Florian wird es außerdem bereits im Jänner ein Public-Viewing des Neujahrskonzertes der Wiener Philharmoniker geben, dessen Pausenfilm sich Anton Bruckner widmen wird. Außerdem sollen die oft ausverkauften Symphoniekonzerte in der Stiftsbasilika auf den Marktplatz gestreamt werden.