Ars Electronica: 13 Preise im Design Center Linz feierlich verliehen

Eine Arbeit, die sich mit der Beziehung zwischen Technologie und Macht auseinandersetzt, das erste KI-generiertes Musikvideo und ein Projekt zu psychischer Gesundheitsvorsorge, zählten zu den ausgezeichneten Projekten beim diesjährigen Ars Electronica Festival 2024, das unter dem Motto „HOPE who will turn the tide“ steht. Insgesamt wurden Donnerstagabend 13 Preise überreicht worden – von den Nicas über die StartsPrizes bis zum Award for Digital Humanity.

Der künstlerische Leiter der Ars Electronica, Gerfried Stocker, führte als Hauptmoderator durch den Abend und begrüßte die Gäste aus Politik, Kunst und Wissenschaft. Nach Reden der Linzer Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP) und ihres Kollegen Dietmar Prammer (SPÖ) sowie von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) leitete das erste rein KI-generierte Video zum Song „The Hardest Part“ von Washed Out über zur Preisverleihung. Der US-Amerikaner Paul Trillo gewann mit dieser Arbeit die Goldene Nica in der neuen Kategorie AI and Art.

Die Beziehung zwischen Technologie und Macht

Einen StartsPrize der EU-Kommission erhielten die australische KI-Wissenschafterin Kate Crawford und Vladan Joler, Professor für New Media an der Universität Novi Sad, für „Calculating Empires“, in dem sie sich mit der Beziehung zwischen Technologie und Macht in den vergangenen fünf Jahrhunderten auseinandersetzen, sowie die Kulturinitiative der europäischen Organisation für Kernforschung (CERN) in Genf aus den Händen von Stelzer und Peter Friess von der EU-Kommission.

Der zum ersten Mal verliehene StartsPrize Africa ging an das Projekt „Balot NFT“ der kongolesischen Initiative Cercle d’Art des Travailleurs de Plantation Congolaise (Kunstkreis der kongolesischen Plantagenarbeiterinnen und Plantagenarbeiter).

Die Initiative „Increase“ von Kerstin Neumann und Robert Papa bekam einen Citizen-Science-Preis der Europäischen Union, sie will mit der Forschung zum Anbau europäischer Hülsenfrüchte Wissen über heimische Kulturpflanzen und ihre Vielfalt schaffen, um den landwirtschaftlichen Nutzen zu erhöhen.

Die beiden weiteren Auszeichnungen dieser Kategorie gingen an die spanische OpenSystems group für ihre Aktion „CoAct for Mental Health“, die betroffene Menschen in die Forschung zu psychischer Gesundheitsversorgung miteinbezieht, und an das Projekt SeaPaCs, das sich gegen die Plastikverschmutzung der Meere richtet.

Methanwolken und Beschwichtigungen

Zwei weitere Goldene Nicas in den Kategorien New Animation Art und Interactive Art+ gingen an Beatie Wolfe (GB) für „Smoke and Mirrors“ und die Französin Diane Cesutti für „Nosukaay“. Wolfe stellt in ihrer bewegenden Videoarbeit von den Industrien ausströmende Methanwolken den beschwichtigenden Lügen der großen Unternehmen gegenüber.

Cesutti lässt in der als Spiel generierten Installation einen Webstuhl der westafrikanischen Manjago mit einem Computer zur textilen Maschine verschmelzen.

Der vom österreichischen Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten ermöglichte Award für Digital Humanity wurde an die niederländische Theatergruppe De Toneelmakerij, die in „Patchwork Girl“ Sexting, Slut-Shaming, Empowering und den Umgang mit der eigenen Sexualität sowie fehlende Ethik im Internet aufgreift.

Die beiden Preise aus State of the Art(ist) gingen an die Ukrainerin Nina Bulgakova für „Fertility Performance“ (gemeinsam mit Anastasiia Mostova und Kateryna Zhuravlova), eine Tanzperformance, die die rituellen Zusammenhänge von Weiblichkeit, ewiger Erde und Fruchtbarkeit ergründet. Said Ahmed Mohamed Alhassan aus dem Sudan wurde für die Installation „Haawriya“, die mit visuellen und auditiven Elementen dem zivilen Protest für Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit während der sudanesischen Revolution (2019) nachspürt.

Flüchtlingsrouten über das Mittelmeer

Die Goldene Nica aus dem U19-Bewerb bekam Jakob Gruber aus Henndorf am Wallersee für sein Video „Fluten der Freiheit“, das die gefährlichen Flüchtlingsrouten über das Mittelmeer thematisiert.

Aufgelockert wurde die Gala mit Performances des Künstlers Daniel Simu und der Kombo aus Robopsychologin Martina Mara, Rapperin Yasmo und MC Flip. Die – teilweise bei der Gala gezeigten – Siegerarbeiten sind noch bis Sonntag beim Festival zu sehen.