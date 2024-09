Ars Electronica-Konzertnacht:„Minimal music“ stimmig visualisiert

Cello Octet Amsterdam bot eine packende Meisterschaft an Stilistik, Rhythmusgefühl und des Hörens aufeinander

„Minimal music“ begleitet von Visualisierungen: Die klassische Konzertnacht des Ars Electronica Festivals in Linz überzeugte einmal mehr in der Umsetzung. Freitagabend war das Cello Octet Amsterdam zu Gast in der Post City, der einstigen Paket-Verteilungshalle beim Hauptbahnhof.

Die fünf Damen und drei Herren boten dabei eine packende Meisterschaft an Stilistik, Rhythmusgefühl und des Hörens aufeinander, „dirigiert“ lediglich vom Kopfnicken und den Blickkontakten ihres namentlich nicht angeführten Leiters. Die fünf Abschnitte dieses ersten Teils im Programm des Abends stammten von hierzulande kaum bekannten Komponistinnen und Komponisten, beginnend mit nur wenige Töne umfassenden Streichereinsätzen, von zartestem pianissimo sich steigernd bis allmählich lauter werdend.

Schöpfung und Zerstörung

In der Folge konnte man nächtliche Stimmungen, tierische Klänge assoziieren, jaulen, zwitschern, gefährlich Klingendes. Im weitesten Sinne ging es um Schöpfung und Zerstörung. Das hoch konzentrierte Spiel des Ensembles wurde von acht meterlangen Robotern mit mechanischen Armen begleitet. Die weißen Lichter bildeten sich ändernde Ketten. Mit viel Bühnen-Nebel griff Visual Artist Nick Verstand freilich in die gestalterische Mottenkiste.

Illustrationen von Cori O´Lan

Da schöpfte im zweiten Teil des Abends die Echtzeit-Visualisierung von Cori O’Lan in Einfallsreichtum, Farbenpracht und Gestaltung aus reichem Fundus. Der mit seinem Künstlernamen auf Shakespeare zurückgreifende Visualist hat bereits mehrfach die Ars Electronica-Konzertnacht illustriert. Diesmal ging es um Filmusik von Philip Glass, „The Hours“ (2002), und den Stummfilmklassiker „Dracula“ (1931), für Klavier und Cello Oktett, arrangiert von Michael Riesman.

Glass-Expertin Namekawa

Zu den acht Cellistinnen und Cellisten kam mit Maki Namekawa eine ausgewiesene Expertin für die Glass’sche Komposition, deren Kennzeichen reichliche Motiv-Wiederholungen sind. Die Visualisierung mit optischer Übereinstimmung zur Musik schwelgte mit zahlreichen Assoziationen zu den beiden Filmtiteln. Großer Jubel für die Interpreten und den Visualisten.

Von Wolfgang Katzböck