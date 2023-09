Ars Electronica: Mehr als 88.000 Besuche in Linz

Mehr als 88.000 Besuche zählte das Ars Electronica Festival „Who owns the Truth?“ in diesem Jahr. Nach drei Jahren in und um die Johannes Kepler Universität (JKU) wurde die Rückkehr in die PostCity, das ehemalige Postverteilzentrum am Hauptbahnhof, für den Künstlerischen Geschäftsführer Gerfried Stocker zu einem „richtig tollen Festival“.

Am Montag nutzte er die Bilanz, um sich bei allen zu bedanken, die daran mitgewirkt haben. Und das waren nicht wenige: 434 Mitarbeiter und 338 Partner und Sponsoren machten es möglich, 650 Ausstellungsobjekte zu präsentieren und 575 Veranstaltungen in der PostCity und 13 weiteren Locations in Linz anzubieten. 542 Künstler, Wissenschafter, Entwickler, Designer und Aktivisten aus 88 Ländern wirkten mit, dazu kamen 75 Studierende aus 43 Ländern, die am gemeinsam mit dem IDSA (Institute of Digital Sciences Austria) durchgeführten Founding Lab teilnahmen.

Aber nach dem Festival ist vor dem Festival, hieß es gleich weiter. Das nächste Festival für Kunst, Technologie und Gesellschaft wird von 4. bis 8. September 2024 stattfinden. Wo genau, werde sich weisen.