Auf a Gsatzl: Nicht von dieser Welt und doch überall unter uns

Das Brucknerjahr in Oberösterreich feierte Halbzeit und blickt auf ein erfolgreiches und umfangreiches Veranstaltungsprogramm zurück. Bruckner ist überall und ich gebe es gerne zu, ich bin ihm, oder besser gesagt seiner Musik, vollkommen verfallen.

Am Schreibtisch habe ich in ruhigen Minuten im Hintergrund die 8. Sinfonie als Inspiration laufen lassen und sogar mein Handy spielt Bruckner, wenn mich jemand erreichen möchte. „Nicht von dieser Welt“ scheint dieser Musiker gewesen zu sein und trotzdem war er in diesem Land noch nie so allgegenwärtig wie im heurigen Jahr.

Die Festspiele Europäische Wochen Passau veranstalten am Freitag, 19. Juli, um 19.30 Uhr im Stift Engelszell einen Konzertabend zum Thema. Der Chor Wohlsang und das Anton Bruckner Bläser Consort bringen dem Publikum Messkompositionen von Frank Martin und Anton Bruckner näher. Der beeindruckende Kirchenraum vom Stift Engelszell eignet sich hervorragend zum Eintauchen in die großen Werke.

Bis zum Jahresende sollten Sie zumindest in einer der vielen Bruckner-Veranstaltungen, die im ganzen Land stattfinden, gewesen sein.

