Auf a Gsatzl: Schnelllebige Zeit

Haben Sie die Keksdosen mit dem Weihnachtsgebäck schon geleert und sind zum nächsten Traditionsgebäck, dem Faschingskrapfen, übergegangen? Kaum ist das Weihnachtsfest vorbei, startet schon die Faschingszeit.

Ein Fest jagt das nächste und die Ballsaison ist angelaufen. An Weihnachten will jetzt niemand mehr denken. Die Lebensdauer des Christbaums ist auf wenige Tage beschränkt.

Der Christbaumschmuck wird schnell wieder abgehängt und der nackte Baum kommt in vielen Haushalten spätestens am 6. Jänner wieder vor die Haustüre.

Dabei ist laut Brauchtumskalender der 2. Februar traditionell der Tag, an dem die Christbäume aus dem Haus geräumt und die Krippen abgebaut werden. Mariä Lichtmess wird an diesem Tag gefeiert und es ist das letzte Fest in der Weihnachtszeit. Aber mal ehrlich, feiern Sie Mariä Lichtmess?

Im Advent fiebern viele Menschen auf den 24. Dezember hin, danach verlieren sie schnell die Lust an Weihnachten. So ändern sich auch Feiertage in unserer schnelllebigen Zeit und ein Tag, der früher sowohl in der Kirche als auch in der Landwirtschaft von großer Bedeutung war, ist für die meisten Menschen ein gewöhnlicher Arbeitstag geworden.

Von Roswitha Samhaber

