Auf a Gsatzl: Von ganzem Herzen bloß ein halber Mensch

Ein halber Mensch fühlt sich unzufrieden, unwohl, unausgeglichen, ganz einfach schlecht, weil ihm etwas Wichtiges fehlt. Aber wer definiert eigentlich, wie man sich als ganzer Mensch zu fühlen hat? Ganz viele Einflüsse wirken im Alltag auf uns Menschen ein.

Besonders in den Sozialen Medien hören wir von Influencern, was uns fehlt, um glücklich und erfolgreich zu sein. Hier können Sie es sich aussuchen, welchem dieser Online-Moralapostel Sie folgen möchten.

Lesen Sie auch

Soziale Medien beeinflussen gerade junge Menschen stark und können zur verzerrten Selbstwahrnehmung führen. Ich habe keinen Influencer, sondern ChatGPT gefragt, wie denn ein Mensch von heute zu sein hat und hier ist die Antwort:

„Der Mensch von heute sollte flexibel, empathisch, verantwortungsbewusst und offen für Veränderungen sein, während er gleichzeitig einen achtsamen Umgang mit sich selbst, anderen und der Umwelt pflegt“.

Also das klingt doch ganz vernünftig, aber für mich fehlt bei der ganzen Sache noch der Humor. Mit viel Herz und Hirn betrachtet die Kabarettistin Sonja Pikart in ihrem Programm „Halb Mensch“ unsere Gesellschaft, am Donnerstag zum Beispiel im Kultur Hof in Linz. Das wäre doch eine gute Gelegenheit seine Gewohnheiten kritisch zu hinterfragen und aus ganzem Herzen auch ein bißchen über sich selbst zu lachen.

Von Roswitha Samhaber

Landesverband OÖ. Volksbildungswerk

Akademie der Volkskultur

www.ooevbw.at

office@ooevbw.org