Tobias Wögerer und das Johann Strauss Orchester am 28. April in Linz

Tobias Wögerer, aktuell „Conductor in Residence” der Volksoper Wien, wird am 28. April das Frühlingskonzert des renommierten Wiener Johann Strauss Orchesters im Brucknerhaus dirigieren. Somit befindet er sich gleichsam auf den Spuren von Willy Boskovsky.

Der legendäre Konzertmeister der Philharmoniker, bis zum Ende der 70er Jahre das „Gesicht“ der Neujahrskonzerte, leitete als Nachfolger von Eduard Strauss in den 80er-Jahren das auf die Strauss-Dynastie und deren Zeitgenossen spezialisierte Orchester; es findet mit seiner künstlerischen Expertise überall großen Anklang.

Lesen Sie auch

Der gebürtige Linzer Tobias Wögerer (Jg. 1991) bewegt sich in einer dynamischen, in vielen Auslandsprojekten gefestigten Karriere. So hat er nicht nur in Wien stabilen Fuß gefasst, sondern ist auch Finalist des „Herbert von Karajan Young Conductors Award 2023“ der Salzburger Festspiele.

In Linz feiert er nun seine persönliche „Wiener Johann Strauss Orchester – Premiere“. Mit diesem Dirigat folgt der aufstrebende junge Künstler einer „Volksopern-Tradition“: Denn vor ihm haben schon viele Größen dieses Hauses mit diesem speziell im Ausland gefragten Klangkörper zusammengearbeitet und so als „Botschafter“ typisch österreichischer Musik fungiert.

Das Konzertprogramm bringt viele schwungvolle Höhepunkte aus den Schatzkammern der Familie Strauss, und da vorzugsweise Musik von Johann Strauss Sohn: von der „Zigeunerbaron“-Ouvertüre bis zum Frühlingsstimmenwalzer, von der Polka „Leichtes Blut“ bis zum „Perpetuum mobile“. Es darf dreimal geraten werden, welche Werke den Event als Zugabe krönen …