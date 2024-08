Aufforderung zur Absage: Klassik am Dom findet mit Netrebko statt!

Am Freitag treten Anna Netrebko, Yusuf Eyvazov, Daria Rybak, Jérôme Boutillier und Mattia Olivieri unter der Leitung von Marco Boemi in Linz auf

Klassik am Dom ist eine echte Erfolgsgeschichte, seit 2011 gastieren Weltstars in Linz in prächtiger Open-Air-Kulisse, bereits seit 2018 ist die Konzert-Reihe als Green Event zertifiziert.

Heuer waren unter anderem bereits Zucchero, Die Fantastischen Vier oder Diana Krall in Linz zu Gast, zum Abschluss gastierten am Freitag Anna Netrebko & Yusif Eyvazov in Linz, ehe am Samstag auch noch Austro-Popper Peter Cornelius Evergreens wie „Du entschuldige I kenn‘ di“ anstimmen wird.

Bezüglich des Auftritts von Anna Netrebko & Yusif Eyvazov wurden die Veranstalter nunmehr von diversen ukrainischen Vereinigungen angeschrieben mit der Bitte, das für Freitag geplante Konzert abzusagen.

Darauf reagierte Veranstalter Simon Ertl, Geschäftsführer der SE Holding GmbH per Email, und stellte in diesem klar, dass das Konzert wie geplant stattfinden wird. Zudem erklärte er in diesem ausführlichen Email, das dem VOLKSBLATT vorliegt, die Hintergründe und Sachlage.

Ertl betonte darin unter anderem die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, zugleich aber auch die verbindende Wirkung von Musik, lange Vorlaufzeiten in der Organisation solcher Konzerte, er verwies auf bestehende Verträge mit insgesamt sechs internationalen Künstlern für diesen Abend sowie den wirtschaftlichen Aspekt, wonach eine Absage existenzbedrohend für die Agentur wäre.

Das Email im Wortlaut:

„Das Geschehen in der Ukraine erschüttert uns zutiefst – sowohl auf menschlicher als auch auf politischer Ebene. Wir verurteilen den russischen Angriffskrieg und es liegt uns nichts ferner als eine Verharmlosung der Geschehnisse.

Dennoch stehen wir als Veranstalter vor der schwierigen Situation, vertraglichen Verpflichtungen und Verbindlichkeiten gerecht zu werden und treten gleichzeitig mit voller Überzeugung dafür ein, dass Kunst und Kultur als vereinendes Element einen positiven Einfluss nehmen kann.

Musik habe die einzigartige Fähigkeit, über politische und gesellschaftliche Grenzen hinweg zu kommunizieren und Menschen zu verbinden. Als Kulturveranstalter sehen wir es als unsere Aufgabe, diese universelle Sprache zu fördern und ungeachtet der politischen, ethnischen oder religiösen Herkunft das verbindende Element der Musik hervorzuheben. In diesem Fall mit italienischen Arien, die von Anna Netrebko, Yusuf Eyvazov, Daria Rybak, Jérôme Boutillier und Mattia Olivieri unter der Leitung von Marco Boemi aufgeführt werden.

Auf der Bühne werden zweifelsohne fünf hochkarätige Sänger:innen stehen – unterschiedlichster Herkunft und mit verschiedensten persönlichen Geschichten. Diese Künstler:innen wurden aufgrund ihrer außerordentlichen Fähigkeiten als Sänger:innen engagiert, nicht aufgrund ihrer (politischen) Orientierung. Gemeinsam bilden sie eine musikalische Einheit, die hoffentlich viele Menschen berührt. Das Aussetzen des geplanten Konzertes würde diese Kraft der Musik zum Verstummen bringen.

Es wäre zudem keine rein gesellschaftliche Entscheidung, sondern eine weitreichend wirtschaftliche. Konzertengagements für Künstler:innen im Klassiksektor werden über Jahre hinweg im Voraus vereinbart – noch lange bevor man auf aktuelle Geschehnisse reagieren könnte. Aus den getroffenen Verträgen ergeben sich zahlreiche finanzielle Verpflichtungen – gegenüber Agenturen, Künstler:innen und weiteren Dienstleister:innen.

Eine Absage – und die damit verbundenen Verbindlichkeiten – wären aus wirtschaftlicher Sicht für einen Konzertveranstalter unserer Größenordnung nicht stemmbar und würde weitgehende wirtschaftliche und existenzbedrohende Auswirkungen mit sich bringen.

Wir verstehen Ihre Nachricht und die Vorbehalte und sind uns der kontroversen Diskussionen und der Polarität, die dieses Konzert begleitet, bewusst. Unsere Solidarität gilt den Opfern des Krieges und wir bedauern jeden weiteren Tag des Leides. Das Konzert am Domplatz soll hoffentlich zum Positiven beitragen und eines nochmal hervorheben: Die Gewissheit, dass Musik als universelle Sprache verbinden kann.“

Gezeichnet mit Simon Ertl, Geschäftsführer SE Holding GmbH.