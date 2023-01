Aufregend geht anders

Knappe zwei Stunden lässt Guy Ritchie sich Zeit, um seine neue Agentengeschichte zu erzählen. „Operation Fortune“glänzt dabei nicht mit Novitäten. Im Gegenteil: Man verlässt das Kino mit diesem Gefühl, das doch alles irgendwie schon ‘mal gesehen zu haben. Hugh Grant als extra schmieriger und wirklich unterhaltsamer Waffenhändler Greg Simmonds begeistert, ansonsten: business as usual.

Jason Statham hat offenbar noch immer Freude daran, den griesgrämigen, breitgebauten, supercoolen Agenten zu spielen. Als Orson Fortune gibt er sich verbale Kämpfe mit seinem Boss, physische mit seinen Gegnern. Die werden ohne mit der Wimper zu zucken in die Wand betoniert, von Türmen gestoßen, oder — wenn’s schnell gehen muss — schlicht erschossen, mitzählen unmöglich.

Aubrey Plaza als Sarah Fidel ist die Dame im Agententeam, das für eine Regierung arbeitet, aber das ist eigentlich nebensächlich. Dass sie schlau sei, muss Sarah betonen, ebenso, dass sich in ihrem Kopf — Oh Wunder! — ein exzellent funktionierendes Gehirn befinde.

So richtig im Jahr 2023 ist Guy Ritchie halt doch nicht angekommen, will er wahrscheinlich auch gar nicht. Denn das Schema seiner Filme würde dann nicht mehr funktionieren — der Mann macht alle platt, die scharfe Frau macht anzügliche Witze. Irgendwann fragt man sich, ob das Konzept der „coolen Killer“ heute noch — auch als Satire — so funktionieren kann.

Auf der Habenseite der Gang-stersatire steht, dass Kinobesucher hier ganz genau wissen, was sie bekommen.

Ach ja, da ist ja auch noch die Handlung: Die Agenten müssen eine gestohlene Festplatte finden, eine Konkurrenzagentur auch, und Ukraine-Gangster auch. Milliardär Simmonds wird zum Dreh- und Angelpunkt. Er steht auf Filmstars, sein Liebling ist Danny Francesco (Josh Hartnett). Der wird erpresst und umgarnt den reichen Haudegen. Verfolgungsjagden, lässige Sprüche, Keilereien, alles eh klar. Im Abspann ein Aufskornnehmen der Filmbranche, Ritchie inklusive. Erwartbar, perfekt gemacht, durchaus unterhaltsam — aufregend geht anders.

Von Mariella Moshammer