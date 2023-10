„Aus der Geschichte lernen heißt, Wert und Würde aller Menschen voll anzuerkennen“

Zahlreiche Ehrengäste, darunter Angehörige und Nachkommen von Opfern, diplomatische Vertreterinnen und Vertreter, sieben Botschafterinnen und Botschafter fanden sich gestern im Lern- und Gedenkschloss Hartheim ein und gedachten der rund 30.000 Opfer der NS-Euthanasie.

Brücken in Gesellschaft

Nach der Begrüßung durch die Obfrau des Vereins Schloss Hartheim, Brigitte Kepplinger, sprach Landeshauptmann Thomas Stelzer Worte des Gedenkens: „Aus unserer Geschichte lernen heißt für uns auch, Wert und Würde aller Menschen voll anzuerkennen, ihnen Brücken in die Gesellschaft hereinzubauen und so Teilhabe zu ermöglichen.“ Stelzer betonte, das Land Oberösterreich habe immer wieder deutlich gemacht, dass Menschen mit Beeinträchtigungen ihren selbstverständlichen Platz in der Mitte der Gesellschaft haben. „Als heute Lebende eint uns das Bewusstsein, dass wir eine besondere Wachsamkeit gegenüber jeder Form der Missachtung menschlicher Würde haben müssen. Eine solche Missachtung darf nur den entschiedenen Widerspruch aller Landsleute und ein konsequentes Einschreiten des Rechtsstaates nach sich ziehen“, unterstrich Stelzer: „Dieser Ort ist ein Symbol dafür, dass Ausgrenzung, Antisemitismus, Rassismus oder Extremismus in Oberösterreich keinen Platz haben.“

Die diesjährige Rede zur Gedenkfeier hielt Volker Schönwiese, der seit den 1970er Jahren Aktivist der Bewegung „Selbstbestimmt Leben“ ist. Er stellte in seiner Rede die Frage, „wie Gedenkkultur über das versichernde ,nie wieder‘ hinaus aktiv bedeutsam werden kann, wie behinderter Menschen als Opfer gedacht wird“ und was daraus für die heutige Situation von Menschen mit Behinderungen abgeleitet werden könne.

Im Anschluss an die Gedenkrede wurden auf dem Friedhof der Opfer Gebete von Vertretern der katholischen und der evangelischen Kirche sowie der Israelitischen Kultusgemeinde gesprochen und Kränze von diplomatischen Vertretern und Organisationen niedergelegt. Die Gedenkfeier fand am Friedhofsgelände des Schlosses statt. Hier wurden Anfang der 2000er Jahre in mehreren Gruben menschliche Überreste in Form von Asche und Knochenstücken gefunden und in einer neu geschaffenen Grabanlage beigesetzt.

Im Schloss Hartheim in Alkoven war von 1940 bis 1944 eine NS-Euthanasieanstalt untergebracht.