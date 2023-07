Baba du Mädchentraum

An der Supermarktkasse sitzend ist sie freundlich und zuvorkommend, ihrem Vater (Karl Fischer als fantastisch sudernder Tachinierer) hilft sie in der Not (wenn die auch primär dazu dient, abzucashen), der Nachbarin und Freundin Karo (Julia Franz Richter) steht sie jederzeit babysittend zur Seite.

Annika (Stefanie Reinsperger) ist ein lieber Mensch, die entzückende Hauptfigur in Franziska Pflaums Langspielfilmdebüt „Mermaids don’t cry“. Und dieser lieben Annika möchte man ab und zu einen richtigen Rempler geben! Aufwachen Mädel, es gibt nicht nur die anderen! Und ob es die so gut mir dir meinen, ist ohnehin fraglich!

Lesen Sie auch

Zeit für sich, hat Annika auch, dann schlüpft sie — ja, dieses Hobby gibt es wirklich! — in eine Meerjungfrauenflosse aus Plastik und gleitet durch die Weiten des kargen Schwimmbadbeckens.

Eine Luxus-Flosse, angepasst an den Körper, mehrere tausend Euro teuer — das wird Annikas Sehnsuchtsding. Und der nette junge Mann aus dem Schwimmbad. Helfen zu mehr Glück tut am Ende weitaus mehr ein bisschen Durchsetzungskraft und Ehrlichkeit zu den anderen und zu sich selbst.

Pflaum zeichnet mit „Mermaids don’t cry“ das Leben einer jungen Frau nach, die viel zu oft Ja sagt und ihre eigenen Wünsche in eine fantastische, aber auch völlig utopische Welt verbannt. Pflaum erzählt im leichten, komödiantischen Ton, Reinsperger überzeugt als ein bisschen zu naive Träumerin, die sich schließlich recht radikal von ihren Mädchenträumen verabschiedet. In manchen Momenten fehlt das Tempo, am besten ist der Film in den märchenhaften, aber trotzdem witzig und trashig anmutenden Unterwasserszenen, die auch immer wieder albtraumhaft werden. Vieles bleibt harmlos, der böseste Schmäh kommt am Schluss.

Hyperschräge Figuren (wie Inga Busch als Mrs. Biber) auf der einen, blanke Realität auf der anderen und unter Wasser die Welt der Absurdität. Man ahnt, wohin Regisseurin Pflaum wollte, an allen Stellen hat es nicht funktioniert, an mancher Schraube wird bei ihren nächsten Filmen sicher noch gedreht.

Gut ist, dass sie ihre Hauptdarstellerin hat und Johanna Kottulinsky, die die kleine Nachbarin Jackie hervorragend als Mini-Reinsperger gibt und sich ihre allerersten Filmlorbeeren mehr als verdient hat.

Von Mariella Moshammer