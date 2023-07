„Baby“ trifft Johnny in Linz

Tiefe Blicke, zaghafte Berührungen und erste gemeinsame Schritte, die sich nach einem unbeholfenen Start zum atemberaubend leidenschaftlichen Tanz entwickeln: „Dirty Dancing“, die bezaubernde Liebesgeschichte zwischen der behüteten Teenagerin Francis „Baby“ Houseman und dem umschwärmten Tänzer Johnny Castle zieht das Publikum nach wie vor magisch in ihren Bann.

Dazu große Songs wie „Hungry Eyes“, „She´s Like The Wind“ und selbstverständlich „(I´ve Had) The Time of My Life”, die Körper und Herzen gleichermaßen bewegen. Am Mittwoch (19.30 Uhr) feiert die Musicalversion „Dirty Dancing — Das Original live on Tour“ im Großen Saal des Linzer Musiktheater Premiere.

Auch die Bühnenversion des Kultfilms ist ein absoluter Besuchermagnet: Seit 2004 haben sich weltweit bereits über 10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer von dem Stück mitreißen lassen. In einer zeitgemäßen Überarbeitung macht der Hit auf seiner sechsmonatigen Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz bis 6. August in Linz Halt: Das Publikum erlebt hautnah leidenschaftliche Tanzszenen, mitreißende Songs und eine packende Geschichte.

Vom Kultfilm zum Live-Event

Die Story von Eleanor Bergstein kam 1987 „Dirty Dancing“ in die Kinos und erreichte bald Kultfilm-Status. Der Soundtrack wurde zu einem der bestverkauften Alben aller Zeiten, der Song „(I’ve Had) The Time of My Life“ erhielt einen Oscar und einen Grammy.

Die Bühnenversion eroberte ab 2004 die Musicalwelt. Seit 2014 sorgt die deutsche Inszenierung von Alex Balga (u. a. „Saturday Night Fever“) mit über 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauern für Begeisterung.

Die neueste Überarbeitung lässt mit ihrem aufwendigen Bühnenbild die legendäre Optik des Films detailgetreu aufleben. Über fünfzig Songs begleiten die ersten Blicke, Annäherungsversuche und Berührungen zwischen Baby und Johnny im Ferienresort Kellerman’s. Balga hat die Handlung und die Charaktere authentisch in Szene gesetzt: 27 Darsteller verwandeln sich in Animateure, Kellner oder Hotelgäste und tanzen zu Mambo, Merengue und kubanischen Rhythmen.

Ferienresort Kellerman’s in den Catskill Mountains, New York. Es ist 1963 und für die naive Teenagerin Frances „Baby“ Houseman droht der Familienurlaub unendlich langweilig zu werden. Doch dann begegnet sie dem attraktiven Tanzlehrer Johnny Castle, der sofort eine magische Anziehungskraft auf sie ausübt. Mit ihm taucht sie ein in eine ihr bisher unbekannte und aufregende Welt, die sie verwirrt und fasziniert…

Spielzeiten: Dienstag bis Freitag 19.30 Uhr, Samstag und Sonntag 15 und 19.30 Uhr