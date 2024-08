Bachs „Hohe Messe“ zum Start der Brucknertage in St. Florian

Ein musikalisches Großereignis am Marienfeiertag war angesagt in St. Florian, ein solches wurde auch entsprechend wahrgenommen. In der vollen Basilika erklang erstmals das historisch wie politisch gewichtige Monumentalwerk von Johann Sebastian Bach, die „Hohe Messe“ in h-Moll des alternden Meisters, der wahrscheinlich seine letzte Vokalkomposition in ihrer Gesamtheit nicht mehr hören konnte.

1733 begonnen, entstand das Werk in Lebensphasen, zunächst Kyrie und Gloria, doch erst 1748/49, gegen Ende seines Lebens, hat Bach nach politischen Umbrüchen das Werk fertiggestellt. Die weiteren Messteile enthielten teils Proben aus seinem reichen Kantatenschatz. Die Widmung erhielt der ursprünglich protestantische Kurfürst August I. („der Starke“), der wegen der polnischen Königswürde zum Katholizismus übergetreten war, was für den Protestanten Bach eine gewisse Herausforderung darstellte. Bis zur Uraufführung des vergessenen Gesamtwerkes sollte es noch lange dauern.

Das Wunder gelang erst 1834 der Berliner Singakademie, allerdings in zwei Teilen. Wir dürfen stolz auf die besagte Aufführung in St. Florian in einem Zug verweisen. Voraussetzung waren erprobte Spezialisten für die geforderte Riesenbesetzung der Messe in 27 Sätzen, 18 Chören und neun Arien. Allen voran ist Initiator Heinz Ferlesch am Pult zu nennen. Seine Verdienste um die Praxis von Aufführungen auf Originalinstrumenten belegen vielfache Auszeichnungen in der Kulturszene, für die sich auch seine Heimatstadt St. Valentin rühmen darf. Ohne seine Ensemblegründungen wie der bekannte Chor Ad Libitum oder das erst 2023 mit dem Oboisten Andreas Helm aufgestellte Originalklangorchester Barucco wäre Bachs h-Moll Opus wohl kaum realisierbar gewesen.

Zum Leuchten gebracht

Zwei Stunden im Durchgang beanspruchte das Unternehmen und verlief instrumental wie vokal ohne die geringste Spur von Ermüdungsmomenten. Im Gegenteil, immer mehr überzeugten Größe und Kraft von der Wirkung in den Chormassen, wurden die nur annähernd in ihrer Schönheit erfassbaren Passagen der Instrumentation im Orchester zum Leuchten gebracht als höchste Offenbarung des Bachschen Geistes in tausend Einzelheiten.

Großartige Sänger

Schon im dreiteiligen Kyrie Grundton angebend mit seinem Chorsatz im alten niederländischen Stil, weiter im Gloria, einer Huldigung an den Katholizismus, dem gregorianisch intonierten Credo mit klarer Textausdeutung, dem früher komponierten Sanctus in feierlicher Klangfülle und Fugenpracht, bis zum Benedictus mit der großartigen Tenor-Arie, die Daniel Johannsen als einer der fachberufensten von den übrigen Solisten (Christoph Filler, Elisabeth Breuer und Annelie Sophie Müller) gestaltete.

Nicht erst in dem berühmten Friedensgebet des Agnus Dei fiel auf, wie problemlos der sonst nicht einfache Umgang mit der Dynamik bei der Hallenakustik des Raumes bewältigt wurde. Angenehm empfand man auch wegen der aktuellen Hitzezeit die Temperaturen in der Basilika. Mit seiner h-Moll Messe, die Bach selbst als sein bedeutendstes Werk bezeichnete, schuf er gewiss ein ewig gültiges Denkmal seiner Gottesverehrung, eine Klangkathedrale als Meilenstein des abendländischen Vermächtnisses, wie er in der Musikgeschichte unumstößlich bestehen können wird. Auch ihm wie den Ausführenden galt der posthume Dankapplaus nach einigen Sekunden der Ergriffenheit.

Von Georgina Szeless