Bäuerin Anna und ihre traurige Welt

Der Stadlerhof in Wilhering ist üblicherweise ein Ort für Firmenveranstaltungen und große Familienfeste. Am Samstag stand der Hof selbst im Mittelpunkt einer Festlichkeit — anlässlich seines 500. Geburtstags. Hof-Managerin Margit Stadler konnte nicht nur zahlreiche Prominenz begrüßen — u.a. Abt Reinhold Dessl von Wilhering, LH a.D. Josef Pühringer, Landtagsabgeordnete Margit Angerlehner —, sondern es gab auch ungewöhnliche, zum Anlass passende Kultur.

Joachim Rathke vom Theaterspectacel Wilhering und die Schauspielerin Julia Frisch präsentierten mit den Musikern Charlie Schmid und Mike Kreuzer eine „Zeit-Roas“ zum Thema „Auf den Spuren einer Bäuerin in fünf Jahrhunderten“. Das mit der Bäuerin war kein Zufall, waren doch die Frauen auf dem Land jahrhundertelang in doppelter Leibeigenschaft: der der kirchlichen oder weltlichen Obrigkeit und der des Ehemannes. Julia Frisch verkörperte in der als dialogische Lesung konzipierten Inszenierung die Bäuerin Anna aus vergangener Zeit. Erzähler Rathke war in den Dialogen das Heute, oft verwundert über die traurigen früheren sozialen Verhältnisse. Die Bauern, unfrei und völlig abhängig von ihren Herren, mussten die Hälfte des Monats unbezahlte Arbeit für das Stift Wilhering leisten. Es gab keine soziale Absicherung, keinen Ausgleich nach Naturkatastrophen. Am Hof herrschte das lückenlose Patriarchat bis hin zum Recht des Mannes, die Frau zu prügeln. Die wichtigste Aufgabe der Frau war es, Kinder zu gebären. Fragen von Rathke, ob man nicht versucht habe, diese Rollenzuteilung zu ändern, wies Anna entrüstet zurück: „Das wäre Sünde gewesen!“.

Beim Gang durch die 500-jährige Geschichte des Stadlerhofes wurden auch die politischen Verhältnisse nicht ausgespart, Krieg, Fremdherrschaft, folgenschwere Konflikte zwischen Katholiken und Lutheranern — das alles auf dem Rücken der Bauern! Und im Besonderen wieder der Bäuerinnen. So wurde die historisch-kritische Inszenierung zu einem Plädoyer für die Freiheit der Bauernschaft und die Rechte der Frau.

Joachim Rathke und Juli Frisch agierten engagiert und vor allem empathisch für die Sache, verbunden aber auch mit einer Portion Humor. Charlie Schmid und Mike Kreuzer erwiesen sich als ideale musikalische Ergänzung zu den Liedern und Texten. Ergänzung trifft’s zu wenig: Die Musiker drückten vielmehr auf ihre subtile Art die erwähnte Empathie für die bäuerlichen Menschen in der Vergangenheit aus.

Von Werner Rohrhofer