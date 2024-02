Belvedere lädt Paare am Valentinstag zum Küssen vor Klimt

Mit einem professionellen Fotoshooting vor Gustav Klimts „Kuss“ lockt das Obere Belvedere am Valentinstag: So sind Paare am 14. Februar von 18.30 bis 24 Uhr eingeladen, sich vor dem berühmten Gemälde zu küssen. Die fotografische Dokumentation kann anschließend mit nach Hause genommen werden. „Come for a Kiss“ findet nach dem Erfolg im Vorjahr bereits zum zweiten Mal statt.

Mit seinem „Kuss“ habe Klimt „eine allgemeingültige allegorische Aussage über die Liebe als zentrales Thema menschlichen Seins“ geschaffen, heißt es in der Aussendung des Museums. Im Anschluss an den Kuss erhalten Paare die Möglichkeit, den Abend im Klimt-Trakt des Museums ausklingen zu lassen und die dortigen Werke zu erkunden. Im Marmorsaal kann schließlich mit einem Glas Sekt auf die Liebe angestoßen werden.

belvedere.at

