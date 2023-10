Best-of mit drei Oktaven

Rebekka Bakken, norwegische Singer/Songwriterin, hat ein gutes Gespür, wie man das Publikum abholt. Ihr aktuelles Coveralbum „Always on my Mind“ im Gepäck und eine hervorragende Band auf der Bühne, unterhielt die bestens aufgelegten Entertainerin im sexy schwarzen Glitzeranzug und langer blonder Mähne das Publikum glänzend und zog es dank ihrer Drei-Oktaven-Stimme sofort in den Bann. Egal ob Eigenkomposition oder Coversong, Rebekka Bakken interpretiert und lebt die Stücke wie eine singende Geschichtenerzählerin.

Quer durch die Rock- und Pop-Hitliste der 80er- und 90er Jahre haucht Bakken Lieblingsliedern neues Leben ein. Neben jenen von Tom Waits etwa auch Peter Gabriels apokalyptischem Klassiker „Here comes the Flood“, den sie sich stimmgewaltig und hoch emotional aneignet. Unter die Haut geht die tragische Liebesballade „Why“ von Annie Lennox, eine Ikone ihrer Jugend, wie Bakken sie bezeichnet.

Neben dem „Best of“ demonstriert Bakken auch ihre Vielseitigkeit mit Eigenkompositionen. „True North“ hat sie ihrem schweigsamen Vater gewidmet, „Powder Room Collapse“ kommt als witzig schräge Parodie über ihre persönlichen Frisur- und Make-up-Desaster im Schminkraum daher.

Die zwei Höhepunkte des Abends waren der A-Cappella-Kirchengesang „Korset wil jeg aldri vike So ro“, in dem Bakken mit nordischem Schwermut archaisch und experimentell, ihr breites stimmliches Volumen auslotet. Zum Niederknien die, im charmanten Wiener und norwegischen Dialekt gehaltene Ode an Ludwig Hirsch, dem sie mit „Der Schnee draußen schmilzt“ ein Denkmal setzt zur Erinnerung an die gemeinsame Zeit in Wien.

Rebekka Bakken hat sich mit ihren Coversongs wieder einmal neu erfunden und wird mit fortschreitendem Alter immer noch ausdrucksstärker und souveräner in ihrer Bühnenpräsenz. Standing Ovations, tosender Applaus.