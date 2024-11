Bestseller-Autorin Donna Leon: Brunetti wird nicht sterben

Bestseller-Autorin Donna Leon (82) arbeitet inzwischen an dem 34. Fall um Commissario Brunetti – und sie denkt nicht ans Aufhören. „Er (Commissario Brunetti) wird mindestens so lange leben, wie ich lebe“, sagte Leon der „Süddeutschen Zeitung“. Es könne zwar passieren, dass der Commissario in Rente gehe oder aufhöre, aber: „Brunetti wird nicht sterben.“

Leon wurde erst kürzlich mit dem Ehrenpreis des Bayerischen Buchpreises ausgezeichnet. Sie lasse in ihren Krimis um Commissario Guido Brunetti den Sehnsuchtsort Italien lebendig werden und sei zur Chronistin der Stadt Venedig geworden, hieß es zur Begründung.