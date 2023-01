Bilderbuch als coole Kinderoper

Österreichische Erstaufführung von „Wanda Walfisch“ in der BlackBox

Da gibt es ein Bilderbuch mit dem Titel „Wanda Walfisch“ von Davide Cali und Sonja Bougaeva, übersetzt von Claudia Steiner, das die deutsche Autorin Anna Wenzel textlich so berührend-poetisch bearbeitete, dass daraus eine Kinderoper entstanden ist. Fünfzig Minuten lang konnte davon eine witzige, schwungvolle Unterhaltung mit dem neuen Stück in der BlackBox des Linzer Musiktheaters bei der Premiere am Sonntagnachmittag überzeugen. Inhaltlich wie geschaffen für Kinder (ab fünf), aber auch Erwachsene können sich dafür begeistern.

Renaissancemusik als gelungener Sound

Möglich machte dies das viel talentierte OÖ. Opernstudio unter der bewährten Leitung von Gregor Horres, Dramaturgie Martin Schönbauer, musikalische Supervision Benedikt Ofner, dem die glorreiche Idee von der Begleitung durch Renaissancemusik eingefallen ist. Elisabeth Tomani (Blockflöte), Mathias Roller (Barockcello) und Thomas Adam (Barockgitarre/Theorbe) fanden mit großer Kenntnis Alter Musik immer den richtigen Sound für die Bilder des Mädchens Wanda, das nicht in die Schwimmstunde gehen will, weil es wegen seiner Leibesfülle von ihren Mitschülern Betty und Artur (Hanyi Jang und Maxim Jurik) gehänselt wird.

Bis der Schwimmlehrer (Gregorio Changhyun Yun) Wanda mit dem Rat zur Seite steht, alles einfach wie die Tiere zu nehmen. „Seine Gedanken muss man auf den Kopf stellen“, alles wäre also eine Frage der Vorstellungskraft. Und siehe da, Wanda findet ihr Selbstbewusstsein plötzlich in voller Stärke, indem sie die Fortbewegung der Tiere staunend bewundert. Hier marschieren auf der einfallsreich auch mit Videos gestalteten Bühne (Elisabeth Pedross) der Hase, die Fledermaus oder ein Känguru mit ihren Masken und in Kostümen von Mariangela Mazzeo — die übrigens mit Rücksicht auf Nachhaltigkeit hergestellt wurden — behäbig dahin und befreien das Mädchen von seinen Minderwertigkeitsgefühlen.

Sophie Kidwell springt als Wanda zum Abschluss wie eine Feder vom meterhohen Trampolin in das mit Spielbällen gefüllte Becken und bringt das kindgerecht kreierte Werk zum glücklichen Ende. Sämtliche Darsteller verdienen volle Bewunderung und man wird wieder einmal daran erinnert, was im Opernstudio alles — nicht nur Stimmbildung — erlernt werden kann und gelehrt wird, um einer Mischung aus Oper, Schauspiel und Tanz, wie es das fantasiereiche, wirklichkeitsnahe Stück erfordert, gerecht zu werden. So manche Wanda dürfte es auch heute geben.

Von Georgina Szeless