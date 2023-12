„Bilderfinder“ & Kritikerin des Patriarchats

„Herausragendes künstlerisches Schaffen ist eine große Bereicherung für unser Land. Oberösterreich ist das Land der Kultur – das wird 2024 mit dem Brucknerjahr und der Kulturhauptstadt Bad Ischl/Salzkammergut besonders spür- und erlebbar“, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer anlässlich der Ehrungen im Landhaus.

Der „Große Landespreis für Kultur“ ging an Anselm Glück in der Sparte Literatur sowie an Margit Palme in der Sparte bildende Kunst. Das Land OÖ. vergibt jährlich in wechselnden Sparten Landespreise für Kultur und Talentförderungsprämien.

„Der Dichter und Maler Friedrich Anselm Glück ist als Künstler seiner idiosynkratischen Weltwahrnehmung ausgeliefert und lässt sie in seine Texte und Bilder einfließen. Als autobiografisch Identifizierbares schlägt in den Text so um, dass die Verhältnisse von Vorlage und Bericht bzw. Imagination und Kreation ins Trudeln geraten“, begründete die Jury, warum Anselm Glück den Adalbert-Stifter-Preis, den „Großen Kulturpreis des Landes OÖ“ (Literatur) verliehen bekam.

Margit Palme wurde der Alfred-Kubin-Preis, der „Große Kulturpreis des Landes OÖ“ in der Sparte für Bildende Kunst überreicht. „Margit Palmes Frauenfiguren treten in einer von patriarchalen Strukturen geprägten Welt auf. In dynamischen und mitunter provokanten Posen streben sie danach, ihr Leben mit Geschick und Elan zu meistern. Seit mehr als sechs Jahrzehnten bedient sich die Künstlerin dazu der Aquatinta-Radierung. Diese Tiefdrucktechnik, die lineare Präzision mit farblicher Reduktion kombiniert, beherrscht Margit Palme virtuos“, schwärmte die Jury.

Der „Große Landespreis für Kultur“ ist mit jeweils 11.000 Euro dotiert. Weiters wurden am Dienstag die Landespreise für initiative Kulturarbeit ergeben. Der mit 7500 Euro dotierte Große Landespreis für Initiative Kulturarbeit geht an Fiftitu% – Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich, Linz. Den Kleinen Landespreis für Initiative Kulturarbeit (2700 Euro) erhalten das Medien Kultur Haus, Wels, sowie der Kulturverein Frikulum, Weyer. Zudem wurden die mit je 7500 Euro dotierten „Landespreise für Kultur“ vergeben: Nicole Six und Paul Petritsch (Bildende Kunst), Kulturverein Time`s Up (Experimentelle und interdisziplinäre Formen künstlerischen Arbeitens), Gabriella Hauch (Kultur- und Geisteswissenschaft), Karin Peschka (Literatur).