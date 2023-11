„Birdland“ geht in Pension

Einst zählten sie zu den ganz großen Weltklasse-Pionieren der Jazzfusion- und Popgeschichte. Doch auch für die zehnfachen Grammy-Gewinner Trist Curless, Janis Siegel, Cheryl Bentyne und Alan Paul kommt die Zeit, um sich langsam in den musikalischen Ruhestand zu begeben. 50 Jahre lang war das amerikanische Gesangsquartett unermüdlich unterwegs und füllte alle großen Konzerthallen der Welt. Nun machten sie bei ihrer letzten großen Abschieds-Tournee im Linzer Brucknerhaus ihren einzigen Halt in Österreich.

Dementsprechend groß war der Publikumsandrang. Die Fans wollten die Altstars ein letztes Mal live auf der Bühne erleben. Der Markensong des Vokalensembles wurde einmal mehr zum umjubelten Auftritt, denn ohne „Birdland“ wäre so ein Abend nur die halbe Sache. Mit dem Fusion-Hit von Joe Zawinul verweisen die vier Künstler auf ihre Herkunft, nämlich den New Yorker Stadtteil Manhatten, wo das Quartett 1972 gegründet wurde, und auch der nach Charlie Parker benannte Jazzclub Birdland angesiedelt ist.

Wie die knapp 70-jährigen Sängerinnen Janis Siegel und Cheryl Bentyne bei ihrem Dauerbrenner jugendlich über die Bühne fegten und sich bei den zwar eingängig klingenden, aber äußerst schwierig zu singenden Text- und Vocalese-Passagen abwechselten, war zweifellos der Höhepunkt des Abends. Aber das ist eben die unnachahmliche Spezialität des Quartetts, abwechselnd Songtexte mit Instrumentalpassagen stimmlich zu imitieren und zu interpretieren.

Neben dem Jazzknüller „Birdland“ durften sich die begeisterten Fans auch über Hits zum Mitsingen wie „Chanson d’Amour“, „Tuxedo Junction“, „I love Coffee“ oder „That Cat is High“ freuen, gewürzt mit einer flotten Bühnenshow. Ganz großartig der Elan von Janis Siegel bei „A-Tisket, A-Tasket“ von Chick Webb, bei dem sie mit ihrem großen Vorbild Ella Fitzgerald auch im Pensionsalter locker mithalten kann. Die amerikanische Swing-Ära schlug voll durch, getragen von einer erlesenen Jazzmusiker-Begleitband, bei der vor allem Haus- und Hofpianist Yaron Gershovsky hervorsticht, der seit den 1980ern mit jugendlichem Elan und brillanten Tastenläufen quer über alle Register am Konzertflügel und dem Synthesizer für den unverwechselbaren Sound bürgt. Und auch wenn „The Manhattan Transfer“ ihren sängerischen Zenit überschritten haben, das letzte Konzerte in Linz auf ihrer „World Farewell Tour“ geriet zum Triumph. Standing Ovations und nicht enden wollender Beifall zum Abschied für ein beschwingtes „Tequila“ unter den drei Zugaben waren das schönste Geschenk der Fans an diesem mitreißenden Konzertabend.

Von Barbara Duftschmid