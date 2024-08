Bis zu 403.000 sahen Konzertfilm über Taylor Swift im Fernsehen

Nach der Absage ihrer drei Konzerte in Wien war Taylor Swift am Samstag, dem 10. August 2024, um 21.45 Uhr in ORF 1 wenigstens auf den heimischen Bildschirmen live in concert zu sehen.

Bis zu 403.000 Zuschauer bei einem Marktanteil von 18 Prozent in der Zielgruppe 12+ wollten sich dabei „Taylor Swift – The Eras Tour (Taylor’s Version)“ nicht entgehen lassen.

Im Schnitt waren über die Gesamtlänge von dreieinhalb Stunden 228.000 Swifties mit dabei, wie das Medienunternehmen schreibt. Mit 45 Prozent bei 12-29 und 30 Prozent bei 12 -49 erreichte der Disney+ Konzertfilm besonders bei den jungen Zielgruppen Top-Marktanteile.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Es war uns eine große Freude, den Swifties in Österreich dieses einzigartige Erlebnis zu ermöglichen und einen unvergesslichen Abend voller Musik und Emotionen zu schaffen.“