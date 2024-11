Blue Bird feiert 20 Jahre: Dreitägiges Festival in Wien

Das Blue Bird feiert sein 20-Jahr-Jubiläum: Ab Donnerstag geht das Songwriter-Festival über drei Tage im Wiener Porgy & Bess über die Bühne. Als Headliner am ersten Abend tritt die irische Musikerin Wallis Bird im Duo mit einer Drummerin auf. Den Opener macht die Tochter von Dan Aykroyd: Vera Sola aus Los Angeles wird stilistisch irgendwo zwischen Leonard Cohen, Nancy Sinatra und PJ Harvey eingeordnet. Es gibt Tagestickets und Festivalpässe.

Mit im Line-up sind Zinn aus Österreich und der irische Singer-Songwriter A.S. Fanning. Am Freitag folgen die Wienerin Edna Million, Kids with Buns, Myriam Gendron, die in ihren Liedern Folk auf Avantgarde treffen lässt, und Dan Croll, aufgrund elektronischer Klangtupfer dem Indietronica zugeordnet. Mit „From Nowhere“, auch im Werbespot einer Schuhfirma zu hören gewesen, gelang dem Briten 2012 ein Hit. Das Festival endet am Samstag mit Darbietungen von Reveal Party, Porcelain id, dem Wiener Indie-Folk-Projekt The Belgian Blue und der Headliner-Show von Jessica Pratt.

Blue Bird Festival im Porgy & Bess, 1010 Wien, Riemergasse 11, songwriting.at