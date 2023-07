„Blues Brothers“ in göttlicher Mission unterwegs

Das Experiment ist geglückt: Das Linzer Theater in der Innenstadt übersiedelte für seine Sommerproduktion „Blues Brothers in göttlicher Mission“ vom Stammhaus in der Museumstraße in den Park des Priesterseminars in der Dametzstraße. Bei der Premiere am Donnerstagabend erwies sich die Open-Air-Comedy als gelungen, sowohl von der Örtlichkeit her als auch was das Musical selbst betrifft. Das Stück des Linzer Autors Werner Rohrhofer ist von zwei Kultfilmen inspiriert: „Blues Brothers“ und „Sister Act“. Besagte Blues Brothers sind dazu verurteilt, im Kloster „Holy Heart of Jesus“ Sozialdienst zu leisten. Es stellt sich aber heraus, dass das Kloster verkauft und an dessen Stelle ein Supermarkt errichtet werden soll.

Die „Hand“ des „Heiligen Yuma“

Die Blues Brothers wollen das Kloster retten und lassen sich dazu etwas Entsprechendes einfallen: Sie „produzieren“ eine angebliche Reliquie, eine „Hand“ des „Heiligen Yuma“, des ersten christlichen Amerikaners. Ein Kloster mit einer derartigen Reliquie dürfe nicht geschlossen werden, wollen die beiden Brüder den Bischof überzeugen. Da hinter dem Supermarkt-Projekt aber die Mafia steckt, sind Turbulenzen und Chaos vorprogrammiert.

Regisseur und Theater-Intendant Nik Raspotnik hat sich ein schlüssiges Konzept zur Umsetzung auf der Freilichtbühne einfallen lassen bis hin zur akustischen und optischen „Massenkarambolage“, die die Blues Brothers verursachen. Ein wesentliches Element des Ganzen ist naturgemäß die Musik, live dargeboten vom Michael Fridrik Quartett und den Almtal Powerhorns. Ein doch recht ungewöhnliches Erlebnis im ansonsten eher beschaulichen Areal zwischen Priesterseminar und Theologischer Universität.

Das Ensemble präsentiert einen Mix aus gesanglicher und tänzerischer Perfektion sowie 90 Minuten Spiellaune. Sandra Bell, Julia Reiff und Julia Preglau geben die singenden Nonnen, Christian Leutgeb und Raimund Stangl — er zeichnet auch für die Regie mitverantwortlich — als Blues Brothers sowie Michael Albig in der kuriosen Doppelrolle als Mafiosi und Bischof lassen für das Publikum keine Wünsche offen. Das zeigte nicht zuletzt der Applaus am Schluss.

Von Harry Schuster