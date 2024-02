Bodø feierte den Start in das Kulturhauptstadt-Jahr

Nach dem Salzkammergut mit der Bannerstadt Bad Ischl und Estlands zweitgrößter Stadt Tartu hat nun auch das norwegische Bodø am Samstagabend mit Tänzen, Feuerwerk und Musik den offiziellen Beginn des Jahres als Europäische Kulturhauptstadt gefeiert.

Königin Sonja würdigte in ihrer Rede, die Stadt lade alle Menschen ein, schöne Gemeinschaften zu schaffen – und das in einer Zeit, in der Begegnung wichtiger sei denn je. Etwa 12.000 bis 15.000 Menschen feierten bei der Veranstaltung im Hafen mit. Wegen des Sturms „Ingunn“ war lange unklar gewesen, ob die Feier überhaupt stattfinden könne.

Lesen Sie auch

Bodø mit etwa 54.000 Einwohnern ist die erste Europäische Kulturhauptstadt nördlich des Polarkreises. Die Kultur der Samen, des indigenen Volkes in der umliegenden Region Nordland, soll einen besonderen Fokus erhalten.

Weitere Informationen: www.bodo2024.no