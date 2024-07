Bösewichtrolle für Sharon Stone in Actionfilm „Nobody 2“

Hollywood-Star Sharon Stone (66, „Basic Instinct“) lässt sich an der Seite von Bob Odenkirk (61, „Breaking Bad“) auf einen Actionfilm ein, in dem sie die Bösewichtrolle übernehmen soll. Stone werde in der Fortsetzung von „Nobody“ ihre Killerinstinkte einsetzen, teilte die Film-Produktionsfirma 87North auf Instagram mit. Das Studio Universal will den Film im August 2025 in die Kinos bringen. Einzelheiten über den Inhalt wurden zunächst nicht bekannt.

Regie führt der indonesische Filmemacher Timo Tjahjanto, der für Horror- und Actionstoffe bekannt ist. In dem Originalfilm „Nobody“ (2021) spielte Odenkirk einen auf den ersten Blick sanftmütigen Familienvater, der sich nach einer Reihe Demütigungen an seinen Widersachern gewalttätig rächt.

Mit ihrer Rolle in dem Erotik-Thriller „Basic Instinct“ war Sharon Stone vor über 30 Jahren weltberühmt geworden. Darin spielte sie die undurchsichtige Krimi-Schriftstellerin Catherine Tramell, die unter Mordverdacht gerät. Es folgten Filme wie „Casino“, „Catwoman“ oder „The Disaster Artist“. Inzwischen ist Stone auch als Malerin und als Autorin tätig.