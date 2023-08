Brecht hinterfragt & weitergedacht

Wer und was ist gut für ein Kind, für einen Menschen überhaupt? Am Samstag feierte „Der kaukasische Kreidekreis“nach Bertolt Brecht von Helgard Haug (Rimini Protokoll) mit dem Schweizer Theater HORA Premiere. Seit 30 Jahren trainiert und präsentiert HORA die mitunter außergewöhnlichen Fähigkeiten von kognitiv beeinträchtigten Menschen.

Die Entscheidung durch den Kreidekreis steht am Beginn und bleibt im Zentrum des Stücks, obwohl nichts entschieden wird, sondern immer mehr Fragen auftauchen, die wichtiger als Antworten sind. Auf der Bühne, einem Spielbrett mit öffenbaren Feldern und Würfeln, die von der Decke schweben, agiert der Azdak als selbsternannter Richter. Retrospektiv erzählt er die Geschichte der beiden Mütter, die das Sorgerecht für dasselbe Kind fordern. Großartig agiert Remo Beggert als Richter, Sprecher, Reporter und Übersetzer des nicht immer verständlichen Schweizer Idioms.

Nach einem Staatsstreich flüchtet die verwöhnte Fürstin und lässt ihr Kind einfach zurück. Köchin Grusche (verinnerlicht von Simone Giesler) nimmt trotz Bedenken das Kind zu sich und zieht es in unmenschlichen Verhältnissen liebevoll auf. Als wieder Frieden herrscht, fordert die leibliche Mutter (schön und arrogant Tiziana Pagliaro) das Kind zurück, um an das Erbe zu kommen. Der Azdak soll nun entscheiden, ob der Leiblichen oder der Mütterlichen das Kind zugesprochen wird. Für das HORA-Ensemble beginnt hier das eigentliche Stück, denn es gibt neben dem entweder/oder noch jede Menge weiterer Optionen.

Intensives Theater

Was etwa, wenn dem Kind die Wahl übertragen wird? Hätte Grusche auch ein behindertes Kind genommen? Mütterlich könnten doch auch Richter und Soldat sein, oder die großartige koreanische Perkussionistin Minhye Ko. Der Azdak muss seinen Kreidekreis ein Dutzend Mal ziehen.

Anstelle einer Pause im rund zweistündigen Geschehen, geht das Saallicht an, Fotobücher mit intimen Details aus Herkunft und Kindheit der Protagonisten werden verteilt und gewähren Einblick in ihre Zugänge zum Kinderkriegen und Hilfebrauchen. Brechts berühmte Verfremdungen passieren wie von selbst. Die Entfernung vom Originalstück wird dabei immer größer. Die Protagonisten lassen sich Zeit, vergaukeln sich in Spielfreude und im eigenen Fragen-, Wünsche- und Ideenkosmos. Der Zugang schließt sich fürs Publikum. Lösungen gibt es nicht. Wer sich auf den Prozess bis dahin einlässt, erlebt eine besonders heftige Intensität von Theater.

Von Eva Hammer