Es gibt Dinge, die funktionieren über Generationen hinweg. Dazu zählt ohne Frage der Humor der englischen Komikertruppe Monty Python. Den Beweis liefert jetzt das Theater in der Innenstadt in Linz mit einer neuen Übersetzung und Bearbeitung der besten Sketsche von Monty Python aus den 1970erJahren.

Britischer Humor – alt, aber very good. Vom Publikum begeistert aufgenommene Premiere war am Freitag.

Lesen Sie auch

„The bright side of Monty Python“ lautet genau der Titel der Show in Anlehnung an den bekannten Song „And allways look on the bright side of life“, geschrieben von Monty-Python-Komiker Eric Idle. Dieser und eine Reihe weiterer englischer Ohrwürmer bilden den musikalischen Rahmen des Abends.

Die Sketsche selbst wurden von Theaterchef Nik Raspotnik eingedeutscht und inszeniert. Die vierköpfige Männerriege (Michael Kuttnig, Christian Leutgeb, Christof Schöffl und Maximilian Wenning) ist durch eine rasante Abfolge von unterschiedlichen Szenen mit ebenso unterschiedlichen Rollen gefordert und bewältigt dies bestens.

Viele davon den Monty Python-Fans vertraut, vom „Kauf eines toten Papageis“ bis zur wissenschaftlichen Analyse des „Tortenwerfens“, hier geschickt mit Rasierschaum umgesetzt. Selbst wer Monty Python nur vom Hörensagen kennt, aber skurrilen und schrägen Humor liebt, der/die kommt im Theater in der Innenstadt auf seine Rechnung.

Werner Rohrhofer