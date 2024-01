Britischer Kult-Humor in ganz neuer deutscher Fassung

Das neue Jahr ist erst ein paar Wochen alt, das Linzer Theater in der Innenstadt sein erstes Highlight im Spielplan: „The Bright Side Of Monty Python“, eine Bühnenversion der besten Sketches der Kulttruppe. Englischer Humor vom Feinsten, neu übersetzt und adaptiert von Nik Raspotnik, dem Intendanten des Theaters in der Linzer Museumstraße 7A.

Raspotnik zum Monty Python-Projekt: „Es war mir seit Langem ein Herzensanliegen, Monty Python auf die Bühne zu bringen, ich freue mich und bin überzeugt, auch das Publikum wird Grund zur Freude haben.“

Monty Python war eine Truppe britischer Komiker – bestehend aus bis zu sechs Akteuren -, die im Jahr 1969 gegründet wurde. Es begann mit mehreren Fernsehsendungen für die BBC, in denen Sketche, spezieller britischer Humor und Trickfilme zu einem skurrilen Mix zusammengeführt wurden. Es folgten mehrere Kinofilme, die Kultstatus erlangten, etwa 1979 „Das Leben des Brian“, eine Parodie auf die damals beliebten Bibelfilme, oder „Die Ritter der Kokosnuss“, wobei die Artussage und die Ritterfilme zur satirischen Zielscheibe wurden.

Das Publikum war begeistert, selbst in Amerika erlangten Monty Python Starstatus. Monty Python prägte mit seinem speziellen Humor eine ganze Generation von TV- und Filmfans, die bis heute noch Songs wie „Always look on the bright side of life“ im Ohr haben.

In der Linzer Inszenierung verkörpern vier Darsteller das Monty-Python-Team: Michael Kuttnig, Christian Leutgeb, Christof Schöffl und Maximilian Wenning, Regie führt Nik Raspotnik. Premiere ist am 9. Februar.

Weitere Termine und Tickets unter theater-innenstadt.at