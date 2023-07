Britney Spears knackt Marke von einer Milliarde Streams bei Spotify

Popikone Britney Spears (41) hat es mit ihrem Hit „Toxic“ in den „Billions Club“ (deutsch: Milliarden-Club) der Streamingplattform Spotify geschafft. Der Song von 2004 habe die Marke von einer Milliarde Streams überschritten, teilte das Unternehmen am Montag auf Twitter mit und gratulierte der Musikerin. Der Song wurde auf die gleichnamige Playlist bei Spotify hinzugefügt.

Spears befindet sich dort in bester Gesellschaft: Popgrößen wie Taylor Swift, BTS, Billie Eilish, Bad Bunny und SZA gehören bereits zum „Billions Club“. „Toxic“ wurde am selben Tag hinzugefügt wie „Anti-Hero“ von Taylor Swift.

Lesen Sie auch

Die mehrfach mit Platin-Schallplatten und Grammy Awards ausgezeichnete Spears gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Musikgeschichte. Sie war vor allem Ende der 90er-Jahre und Anfang der 2000er mit ihren Alben „… Baby One More Time“ und „Oops! … I Did It Again“ weltberühmt geworden.

Vergangene Woche veröffentlichte Spears zusammen mit Rapper Will.i.am (48) den Song „Mind Your Business“. Am 24. Oktober soll ihre Autobiografie „The Woman in Me“ sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch erscheinen.