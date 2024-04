Bruckner geschaukelt: Premiere für Schorgel in Leonding

Eine besondere Bruckner-Jubiläumsjahr-Premiere fand kürzlich im Turm 9 in Leonding statt. Der Turmgarten wurde zum Orgelspielplatz, im Turm 9 fand begleitend dazu ein buntes Museumsfest statt.

Unter dem klingenden Namen Tingel Tangel Tag veranstaltete die KUVA in Kooperation mit der Kultur-Expo Anton Bruckner 2024 ein Fest der besonderen Art. Die Schorgel – ein Orgelspielplatz von Clemens Bauder – feierte dabei Premiere und wird von Leonding aus in die verschiedensten Bruckner-Gemeinden weiterwandern.

Die Schorgel, ein „Ensemble“ an umgebauten Spielplatzgeräten, wird durch gemeinsames Schaukeln und Wippen zum Klingen gebracht. Auf dem Orgelspielplatz rund um den Turm 9 entfaltete sich ein Klangraum, der Bruckner sowohl auf abstrakte als auch spielerische Art und Weise hörbar und erlebbar machte. Musikalisch umrahmt wurde der Tingel Tangel Tag auch vom Ensemble De Strawanza. Kinderspiele und Kulinarisches aus der Region sorgten für zusätzliche Genüsse.

Werktage und Kunstsymposion

In Kooperation mit der Bruckner-EXPO findet im Turm 9 noch bis Sonntag, 21. April, das KUVA Kunstsymposion mit verschiedenen bildenden Künstlerinnen und Künstlern statt. Diese haben ihr Atelier in den Räumen des Turm 9 aufschlagen und erarbeiten Werke rund um den Jubilar Anton Bruckner. Besucherinnen und Besucher sind bei freiem Eintritt zum Besuch eingeladen. Am 26. April werden die erarbeiteten Kunstwerke im Rahmen der Sonderausstellung „Anton zwischen den Welten“ im Turm 9 der Öffentlichkeit präsentiert.