Bruckner und Oö. Landesbibliothek feiern Supergeburtstagsfest

Nicht nur Anton Bruckners hätte heuer einen runden Geburtstag zu feiern, auch die Oö. Landesbibliothek hat Grund für eine Party, besteht sie doch 2024 bereits seit 250 Jahren.

Unter dem Motto „gemeinsam sind wir 450“ wird in drei Teilen ein Supergeburtstagsfest zelebriert, an drei Samstagen (20. Jänner, 16. März, 11. Mai 2024) sind alle in die Landesbibliothek eingeladen, um Musik und Bücherkunst bei freiem Eintritt zu erleben. Dafür machen die Bibliothek und Mosaik – Musikerinnen und Musiker des Bruckner Orchester Linz — gemeinsame Sache.

Die erste „Party“ am 20. Jänner beginnt um 16 Uhr im Lesesaal „Altes Buch“ in der Landesbibliothek, wo Besucher in Biografien über Anton Bruckner eintauchen können. Über 200 Werke, die sich mit Bruckner beschäftigen, finden sich im Bestand der Oö. Landesbibliothek — viele davon ermöglichen musiktheoretische und wissenschaftliche Zugänge. An speziell eingerichteten Büchertischen werden in der Oö. Landesbibliothek alle verfügbaren Biografien präsentiert und zum Lesen und Schmökern bereitgestellt.

Mit „Anton Bruckner — Ein Lebensbild“ befindet sich etwa die älteste, 43 Seiten umfassende Biografie aus 1895, verfasst von Franz Brunner, in Bibliotheksbesitz. Zeitnah reiht sich auch der Band „Anton Bruckner“ von Rudolf Louis aus 1905 (München) dazu. Bruckner-Schüler Friedrich Eckstein legte 1923 seine „Erinnerungen an Anton Bruckner“ nieder (Wiener Philharmonischer Verlag). Neben dem biografischen Werk des gebürtigen Linzers August Göllerich oder des Bruckner-Forschers Max Auer findet sich auch fremdsprachige Literatur im Bibliotheksangebot. Dazu zählen je ein Exemplar der englischsprachigen Biografien „Music for God“ von Theresa Weiser (New York, 1951) und „Anton Bruckner – Rustic Genius“ von Werner Wolff (New York, 1942).

Wolffs Buch enthält eine Widmung des Autors, beide Biografien sind in ihren Original-Einbänden erhalten. Bruckner-Biografisches in französischer Sprache findet sich etwa von Jean Gallois bei bleu nuit éditeur (Werktitel „Anton Bruckner“, 2015). Zum eingehenden Betrachten lädt Walter Abendroths „Bruckner – Eine Bildbiographie“ (Kindler, München, 1958) ein.

Um 17 Uhr startet das Konzert „Klanglandschaften um Bruckner“im Atrium. Es erklingen Kammermusikwerke aus dem musikalischen Umfeld Anton Bruckners, von seinem „Schüler“ Gustav Mahler, seinem Wiener Gegenspieler Johannes Brahms sowie von dem französischen Komponisten Henri Dutilleux und vom böhmischen Zeitgenossen Antonín Dvorák.