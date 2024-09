Brucknerfest-Eröffnung in skandalgetrübtem Jubeljahr

In Linz wird am Sonntag das Internationale Brucknerfest offiziell eröffnet. Als Festrednerin wird die Philosophin und Publizistin Lisz Hirn fungieren. Das Klassikfestival steht heuer im Zeichen des Brucknerjahres anlässlich des 200. Geburtstags des Namensgebers und wartet in seinem Programm mit dem gesamten sinfonischen und sakralen Schaffen des Jubilars auf. Die Feierstimmung ist angesichts der Brucknerhausaffäre aber etwas gedämpft.

Eröffnet wird die Veranstaltung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). Die Rednerliste beim Festakt wurde unfreiwillig eingedampft. Es fehlten der Intendant – Dietmar Kerschbaum ist heuer u.a. wegen Compliancevorwürfen entlassen worden – und der Bürgermeister. Klaus Luger (SPÖ) hatte Ende August seinen Hut nehmen müssen, weil er – was er zuvor immer in Abrede gestellt hatte – Kerschbaum vor dessen Bestellung die Hearing-Fragen zugespielt hatte.

Lesen Sie auch