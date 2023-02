Brucknerjahr 2024: Welser-Möst dirigiert Oö. Jugendsinfonieorchester

Rund 80 junge Musikerinnen und Musiker bekommen im Rahmen des Brucknerjahres 2024 eine einzigartige Chance: Sie können mit Franz Welser-Möst arbeiten und musizieren. Das Oö. Jugendsinfonieorchester des Oberösterreichischen Landesmusikschulwerkes wird ab 31. März 2024 insgesamt vier Konzerte spielen, die von Welser-Möst geleitet werden.

„Franz Welser-Möst ist ein Weltklasse-Dirigent. Es ist eine Auszeichnung für unser Jugendsinfonieorchester, dass Maestro Möst mit den jungen Musikerinnen und Musikern arbeiten und damit einen Höhepunkt im Brucknerjahr 2024 gestalten wird“, erklärt Landeshauptmann Thomas Stelzer in einer Aussendung.

Franz Welser-Möst war gemeinsam mit den drei Orchestermitgliedern Klara Brunnhofer, Lea Zach und Maximilian Kerschbaummayr zu Gast bei Stelzer, um über die Konzertreihe zu sprechen.

Die vier Konzerte des Oö. Jugendsinfonieorchesters unter der Leitung von Franz Welser-Möst finden am 31. März 2024 in der Jahnturnhalle Ried im Innkreis, am 1. April im Toskana Kongress Gmunden, am2. April im Stadttheater Wels und am 3. April im Donausaal Mauthausen statt.

Das Oö. Jugendsinfonieorchester besteht seit rund 25 Jahren und setzt sich aus den besten Nachwuchsmusikerinnen und Nachwuchsmusikern des Landes zusammen. Es ist ein Angebot für junge Musikerinnen und Musiker, die gerne gemeinsam musizieren und die Welt der sinfonischen Orchestermusik kennenlernen wollen.