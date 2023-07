Budweis wird 2028 Kulturhauptstadt

Budweis (České Budějovice) setzte sich am Freitag im Rennen um den Titel Kulturhauptstadt 2028 gegenüber seiner Konkurrentin, der ostböhmischen Kleinstadt Braunau (Broumov) durch.

Nach 13 Jahren wird damit dieser prestigeträchtige Titel wieder von einer tschechischen Stadt getragen und die Stadt Budweis sowie die Region Südböhmen haben somit die einzigartige Chance, kulturell neue Impulse zu setzen.

Sowohl bei den Vorbereitungen, als auch im Rahmen der Aktivitäten 2028 wird ein besonderes Augenmerk auf das Thema Nachhaltigkeit und die Lebensqualität der Einwohner gelegt. Der Titel Europäische Kulturhauptstadt unterstützt die kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung der Stadt und ihrer Umgebung.

Die geplanten Projekte werden somit sowohl die Stadt, als auch die Region bereichern. Der Titel Europäische Kulturhauptstadt wird seit 1985 alljährlich an eine Stadt, an mehrere Städte und 2024 mit dem Salzkammergut erstmals an eine Region in der EU Union vergeben. In Tschechien hatte den Titel im Jahr 2000 Prag inne, 2015 Pilsen.