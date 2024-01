Burgtheater: Revolution – eine Clownerie

„Dantons Tod“ in der Regie von Johan Simons

„Die Schädeldecken müsste man ihnen aufbrechen und die Gedanken aus den Hirnfasern zerren“, befand zu den politisch-philosophischen Gedanken der Französischen Revolution schon der Autor Georg Büchner (1813-1837), als er 21-jährig das Historiendrama „Dantons Tod“ verfasste.

Die Inszenierung von Regisseur Johan Simons am Burgtheater Wien macht es dem Publikum noch einmal schwerer, dem zweistündigen Drama, das im Ursprung sorgfältig auf historische Quellen baut, zu folgen.

Die letzten Tage des Revolutionsführers Danton fokussieren Hintergrund und Folgen der Französischen Revolution, aus der sich politische Parteien entwickelten, die sich immer mehr verfeindeten. Ihre Anführer waren einst Gefährten, der Genussmensch Danton und sein tugendhafter Widerpart Robespierre.

In einer Schlüsselszene geraten die beiden aneinander. Radikal anders als in der Inszenierung des Linzer Phönix im Vorjahr, die zwei kraftvolle, ihren Idealen und ihrem Tun immer noch verhaftete Kontraparts ins Zentrum stellte, agieren am Burgtheater erschöpfte traurige Clowns, voran Danton, ein groß gewachsener Charlie Rivel, dessen unsicherer Gang jederzeit ein Straucheln oder Stürzen erwarten lässt.

Ofczarek als Danton, Maertens als Robespierre

Insgesamt bewegen sich auf der Bühne inszenierte Schauspieler, die Clowns spielen, zu Texten, an die sie nicht mehr glauben. Danton Nicholas Ofczarek und Michael Maertens als Robespierre haben das Kaliber, diese Doppel- und Dreifachbödigkeit zu stemmen. Sie verharren in ihren Rollen als immer noch mächtige, jämmerliche Scheinfiguren. Die Dynamik der Revolution ist erloschen, die radikalen Parolen klingen hohl. „Jeder darf Vorzüge haben, aber keine Vorrechte“, „Wo die Notwehr aufhört, fängt der Mord an“ „Zerschmettert die Feinde der Freiheit.“

„Die Tugend muss durch den Schrecken herrschen“. Wie Dick und Doof mit Melonen am Kopf bewerfen sie sich mit eben diesen Sprüchen, überdrüssig dessen, was sie bewirkten oder auch nicht. Müde skandieren sie „Wer mich hindert, mich zu verteidigen, tötet mich so gut, als wenn er mich angriffe“, „Wo die Notwehr aufhört, fängt der Mord an“.

Erst als die Bühne nach gut einer Stunde sich zu drehen beginnt, erwachen sie aus der Lethargie, bewegen sich gegen die Drehrichtung, entwickeln neue Dynamik, und werden glaubwürdig, wenn sie sich Ängsten, Grauen, Liebe, Wahnsinn und dem Tod stellen.

Kommentare aus dem Souffleurkasten

Die Bühne ist eine große leere Sportarena. Klappsessel hängen an der halbrunden Begrenzung als Positionen für ein imaginäres Volk, das sich nur manchmal von weit außen für das Geschehen interessiert. Wichtigste Einrichtung ist an der Vorderkante der Souffleurkasten. Aus dem kommentiert als eine Art Moderator Ole Lagerpusch. Er kriecht auch gelegentlich heraus, greift ein, führt durchs Geschehen und ergeht sich in Bühnenzitaten.

Das erste und das letzte Bild gehört, wenn auch nur ganz kurz, den Frauen als sanfte Reverenz an die mittlerweile auch feministischen Umwälzungen. Anfangs Marie Luise Stockinger, als Lucille eine komische Figur zwischen Rotkäppchen und Pippi. In einem vorweg genommenen Ende staunt sie, dass die Uhren noch genauso gehen und das Wasser immer noch rinnt, dabei wurde ihr Liebster eben hingerichtet. Den Abgesang führen Annamaria Lang, Andrea Wenzl und Stockinger im Schlussbild fort.

Ansonsten ist diese Revolutionsclownerie reine Männersache, die sich tonnenschwer und sehr eindringlich um das selbstzerstörerische „Die Revolution frisst ihre Kinder“ dreht. Die Protagonisten resignieren als jämmerliche Witzfiguren vor der Absurdität und dem unausweichlich folgenden Elend ihrer Umstürze, zermürbt wie das Publikum nach zwei pausenlosen Stunden. Der Applaus verhalten aber höchst verdient.