Caravaggios Aura auf großer Leinwand

Es sollte ein Schlag gegen den Protestantismus werden. Körperlich, leidenschaftlich, sinnlich. Doch dann wurde es der katholischen Kirche doch zu viel, was die von ihr bestellten Künstler da lieferten. Michelangelo Meresi lebte zwischen den Jahrhunderten, das 16. ging zu Ende, den Beginn des 17. erlebte der Maler noch.

Seine Werke waren ein Umbruch, sowohl technisch, als auch in ihrer Radikalität. Er schaffte es, sakrale Themen zu den Menschen zu bringen, indem er diese zum Inhalt machte. Arme Sünder in all ihrem abstoßend Irdischen tauchen in seinen Gemälden auf, Modelle für Götter und Heilige suchte und fand er in der Gosse.

Wer schon einmal vor einem Gemälde Caravaggios — wie er sich nach seinem italienischen Geburtsort nannte — stand, kann dieser Anziehungskraft kaum widerstehen. Doch nicht nur sein Werk zieht uns an, auch sein Leben, das nach einem tödlich verlaufenen Streit primär aus Flucht bestand, ist ein faszinierender Stoff.

Nach Derek Jarman, der 1986 einen Film über den Meister von Schatten und Licht gestaltete, hat sich nun Michele Placido — u.a. als Darsteller in der Serie „Allein gegen die Mafia“ bekannt — dem Maler und seinem Leben angenommen und ein recht konventionelles Biopic gedreht.

Placido selbst taucht als Kardinal auf. Der Titel „Der Schatten von Caravaggio“ bezieht sich auf ein fiktives Mitglied des Geheimdienstes des Vatikans, gespielt von Louis Garrel. Er verfolgt Caravaggio, der aus Rom verjagt wurde und hingerichtet werde soll. Über eine päpstliche Amnestie soll der Schatten entscheiden. Gemeinsam mit ihm durchleuchten wir Zuseher den ebenso berühmten wie berüchtigten Maler.

Mit Farbe und Pinsel für die Ewigkeit festgehalten

Das Licht ist Caravaggio als Gegenpol zu seinem Schatten im klassischen Verständnis nicht. Hauptdarsteller Riccardo Scamarcio gibt den Maler so, wie er ins allgemeine Gedächtnis eingegangen ist: körperlich, zwischen Brutalinski und Genie. Sein überbordendes Leben voller christlich definierter Laster zelebriert Regisseur Placido ebenso wie das Werk des Barockmeisters Caravaggio.

Immer wieder spiegelt die Kamera von Michele D´Attansio dessen Spiel mit Dunkelheit und Helligkeit, nimmt Anleihen an seinen berühmten Gemälden und lässt ihre Aura über die große Kinoleinwand wirken. Besonders wirksam sind jene realen Szenarien, die von Caravaggio mit Farbe und Pinsel später für die Ewigkeit festgehalten wurden. Der Film macht es in diesen Momenten wunderbar atmosphärisch möglich, in die Arbeit des Meisters einzutauchen.

Ansonsten ist der Film bieder geraten und an mancher Stelle übertüncht recht pastös aufgetragener Pathos den feinen Strich.

Von Mariella Moshammer