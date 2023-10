Chor des Jahres ausgezeichnet

Die Suche nach der besten Gesangsformation des Landes ist abgeschlossen: Der Linzer Jeunesse Chor unter der Leitung von Wolfgang Mayrhofer ist der „Chor des Jahres 2023“. Der Sonderpreis für besonderes Engagement im Jugendbereich ging in diesem Jahr an den Hard Chor The Next Generation, der von Alexander Koller und Nicole Buchegger geleitet wird.

Landeshauptmann Thomas Stelzer übergab am Dienstag bei einem Festakt im Redoutensaal neben einer Urkunde des Landes auch eine Prämie von 2000 Euro. Mit dem Titel „Chor des Jahres“ sind auch Auftrittsmöglichkeiten im Rahmen namhafter oö. Konzertreihen verbunden.

Lesen Sie auch

„Die Auszeichnung ,Chor des Jahres’ unterstreicht den besonderen Stellenwert des gemeinsamen Singens und Musizierens in Oberösterreich. Der Jeunesse Chor und der Hard Chor The Next Generation sind herausragende Beispiele dafür, mit welcher Qualität und Professionalität, gleichzeitig aber auch spürbarer Freude im oberösterreichischen Chorwesen gearbeitet wird“, so Landeshauptmann Stelzer bei der Ehrung.

Seit 2013 wird der Titel „Oberösterreichischer Chor des Jahres“ an herausragende Vokalensembles vergeben. Neben den künstlerischen Leistungen, Offenheit für neue und traditionelle Chorliteratur sowie der Initiative zur Weiterentwicklung der oberösterreichischen Chorszene, werden gleichermaßen auch soziale Aspekte, etwa besonderes Engagement in der Jugendarbeit, einbezogen.

Eine Fachjury, die sich aus den künstlerischen Leiterinnen und Leitern aller in Oberösterreich mit Chormusik befassten Organisationen zusammensetzt, trifft schließlich die Wahl.